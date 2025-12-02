Festes
Gia i Sió obren la primera casella del Calendari d’Advent màgic de Nadal
L'espectacle continuarà avui a les 18 hores
Era 1 de desembre. No només simbolitza el primer dia del darrer mes de l'any, sinó que ahir, a Reus, passava alguna cosa més, i un centenar de nens i nenes ho sabien: el retorn de Gia i Sió. Amb una animada tonada musical, les vives representacions de la màgia i la il·lusió van arribar a la plaça Llibertat per escampar la felicitat.
En aquesta ocasió, havien rebut una carta de Pere, un jove pastor, amb barretina, espardenyes i faixa, que ben nerviós es posava davant la gent, situació que li provoca problemes estomacals. Sió, però, va perdre la missiva. Els presents van ajudar a trobar-la. L'havia descuidat al primer calaix del gran Calendari d'Advent i, així, s'obrí la primera casella.
El text, que recordava el que havia explicat en Tió —sí, l'únic i inimitable—, revelava que s'havia perdut «quelcom molt important i, si no ho aconsegueixo trobar, serà un Nadal molt, però que molt trist». Abans de saber què s'havia extraviat, el pastor hagué de marxar.
Avui, la història continuarà a partir de les 18 hores.
Reus
El Mercat de Nadal al Mercadal de Reus obre un any més
Miquel Llaberia