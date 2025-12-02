Comerç
L'Ajuntament de Reus preveu habilitar una nau que complementarà l'activitat actual de l'AgroMercat
Per l'any vinent s'ha reservat una partida pressupostària de 515.000 euros per al projecte
L’Ajuntament de Reus reformarà una nau situada al Mercat del Camp per tal de crear una nova Zona d’Activitats Complementàries (ZAC). Segons expliquen fonts del consistori, aquest espai comptarà amb una superfície útil de més de 1.000 metres quadrats i «està previst que durant 2026 la reforma permeti disposar de dos nous espais que completaran l’oferta logística alimentària del Mercat del Camp». A més, també afegeixen que la imatge de la nova nau «mantindrà la línia de l’AgroMercat i de la nau de l’autoservei majorista». D’aquesta manera, aquest nou edifici servirà per complementar l’activitat que ja es desenvolupa al Mercat del Camp per part dels majoristes dels sectors de la fruita i la verdura.
Tot i que no hi ha molts més detalls sobre el funcionament d’aquest nou espai, l’any vinent ja hauria d’haver-hi novetats respecte a les actuacions que s’han de dur a terme de reforma d’una nau ja existent. En aquesta línia, el Pla d’Inversions de l’Ajuntament de Reus de 2026, aprovat el passat mes d’octubre pel ple municipal de Reus, ja contempla aquesta iniciativa. En aquest pla, amb un total de 19,5 milions d’euros, es recull una partida pressupostària de 515.000 euros destinats al projecte de reforma de la nau al costat de l’AgroMercat.
El president de l’associació de majoristes de la fruita i la verdura del Mercat del Camp, Jordi Escrivà, valora positivament la proposta plantejada des de l’Ajuntament de Reus, la qual considera que podrà ser «beneficiosa» per l’activitat dels majoristes. «És positiu, i tant. Al cap i a la fi, no ens ha de fer la competència segons ens han explicat, sinó que ha de complementar la nostra activitat», explica el president, que afirma que ja hi hauria alguna empresa interessada a operar en la nova ZAC.
Nau dels majoristes
Per un altre costat, des de l’Ajuntament confirmen que es planteja executar una reforma similar en un futur a la nau on actualment s’ubiquen els majoristes de la fruita i la verdura. Un projecte pel qual Escrivà comenta que s’està en conversacions encara per veure com s’ha d’afrontar. «La nau té quaranta anys i presenta alguna deficiència. Nosaltres, els majoristes, hem assumit el manteniment, ja que ens pertoca segons s’estipula en l’acord de concessió, però ara és veritat que cal fer una rentada de cara a la nau», assegura.
El quid de la qüestió que estaria sobre la taula de negociació aniria amb relació a dos aspectes principals; qui assumeix el cost de la reforma i què passa amb la concessió als majoristes. Actualment, quedarien prop de 10 anys de concessió per l’ús de l’espai i el president de l’associació de majoristes considera que «no tindria cap mena de sentit assumir el preu de la reforma si després no ens beneficiem de les millores». Així i tot, apunta que la relació actual amb l’Ajuntament de Reus «és bona» i creu que acabaran trobant una solució definitiva. «Hi ha diverses propostes sobre la taula i es va parlant del tema», clou.