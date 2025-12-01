Mobilitat
La ZBE entra en la fase punitiva pels no residents, però sense multes aquest desembre
L'ordenança preveu 24 accessos anuals sense registre i el desembre no té 24 dies laborables
La Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Reus és ja una realitat, ja que avui ha entrat en la seva penúltima fase que suposa l’inici de les possibles sancions a qui incompleixi l’ordenança. No obstant això, cal matissar que per aquesta campanya de Nadal ningú s’haurà de preocupar per l’etiqueta que dugui el seu cotxe. Segons l’ordenança, aquesta fase que inicia avui dilluns 1 de desembre de 2025 s’allargarà fins a finalitzar el 2027, de manera que la quarta i última fase començarà el primer dia de l’any 2028. Durant aquesta, les sancions seran només per les persones no residents a Reus, és a dir, per aquells vehicles que paguin l’impost fora de la ciutat. Ara bé, l’ordenança preveu tota una sèrie d’exempcions (que es poden consultar a través de la pàgina web mobilitat.reus.cat/zbe) i que, per aquest Nadal, donaran treva.
La ZBE de la capital del Baix Camp contempla un total de 24 dies d’accés sense registre per les persones no residents, és a dir, 24 comodins en què es perdonarà la sanció a aquelles persones que no compleixin l’ordenança. Tenint en compte que l’ordenança tan sols s’aplica de dilluns a divendres en dies feiners, en horari de 7 a 19 hores, significa que a partir d’ara fins a acabar l’any 2025 hi ha menys de 24 dies feiners. Per tant, bona part de la campanya comercial de Nadal, que va començar el passat 27 de novembre al vespre i s’allargarà fins al 6 de gener, queda fora.
En conseqüència, les persones no residents que vulguin accedir a la ciutat amb un cotxe sense etiqueta ambiental hauran de començar a procurar acollir-se a algunes de les exempcions a partir de l’1 de gener de 2026 en endavant. Cal tenir en compte que els vehicles que no tenen dret a etiqueta ambiental, i que per ara queden fora de la zona de baixes emissions, són aquells vehicles amb motorització únicament tèrmica matriculats l’any 2000 o anterior en el cas dels benzina i matriculats l’any 2005 o anterior en el cas dels dièsel. L’exempció a la qual tots els vehicles es podran acollir és a l’ús dels 13 aparcaments adherits a l’ordenança, 5 dels quals de gestió privada. En cas d’estacionar en algun d’aquests aparcaments, el vehicle no serà sancionat aquell dia. Els aparcaments sumen més de 4.000 places de pàrquing en total i són 8 de la xarxa municipal gestionada per Reus Mobilitat i Serveis (Baluard, Llibertat, Pastoreta, La Fira, Carrilet, Sant Ferran, Oques i Passeig Prim) i els del Reus Deportiu, Pallol, Simonet, Enracha Reus i plaça Prim.
Possibles exempcions
L’ordenança preveu fins a una vintena d’exempcions, autoritzacions o moratòries pels vehicles que, segons la seva etiqueta ambiental, no puguin accedir a la ZBE. Entre els possibles motius, que es poden consultar per internet, hi ha per persones amb mobilitat reduïda, transport de persones amb malaltia o discapacitat, tractament mèdic periòdic, vehicles professionals de persones a punt de jubilar-se, persones amb rendes baixes o tenir un pàrquing en propietat o de lloguer dins de la ZBE, entre d’altres.
Reus
L'entorn de la Residència ICASS de Reus se sent «discriminat i maltractat»
Sergi Peralta Moreno