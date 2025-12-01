Nadal
El Mercat de Nadal al Mercadal de Reus obre un any més
El tradicional mercat s'allargarà fins al 23 de desembre
La plaça del Mercadal de Reus va acollir ahir diumenge 30 de novembre al migdia l'obertura del tradicional Mercat de Nadal que s'allargarà fins al 23 de desembre, en horari de 9 a 21 hores.
Un cop més, les parades principals i que cridaven més l'atenció dels vianants eren les que venien figures de diferents tamanys, la majoria ambientades i destinades a guarnir els pessebres de les llars. No obstant això, també s'hi sumaven d'altres temàtiques com animals figures d'animals, Tions de Nadal, llaminadures i altres queviures.
Reus
