El Mercat de Nadal al Mercadal de Reus obre un any més

El tradicional mercat s'allargarà fins al 23 de desembre

Imatge del Mercat de Nadal de Reus.

Imatge del Mercat de Nadal de Reus.Gerard Marti Roig

Miquel Llaberia
Miquel Llaberia

La plaça del Mercadal de Reus va acollir ahir diumenge 30 de novembre al migdia l'obertura del tradicional Mercat de Nadal que s'allargarà fins al 23 de desembre, en horari de 9 a 21 hores. 

Un cop més, les parades principals i que cridaven més l'atenció dels vianants eren les que venien figures de diferents tamanys, la majoria ambientades i destinades a guarnir els pessebres de les llars. No obstant això, també s'hi sumaven d'altres temàtiques com animals figures d'animals, Tions de Nadal, llaminadures i altres queviures. 

