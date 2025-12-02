Festes
Gairebé 1.500 nens canten que el Nadal ja ha arribat a Reus
La Gran Nadala de Canal Reus va reunir a gairebé 1.500 infants provinents de diferents centres educatius de la ciutat
Diuen que parlant la gent s’entén, però de vegades les coses s’entenen millor cantant! Aquesta és la reflexió que podríem fer de la Gran Nadala de Canal Reus que un cop més va reunir a gairebé 1.500 alumnes de les escoles reusenques, una xifra rècord, a la plaça de l’Univers per cantar i anunciar tots plegats que el Nadal ja ha arribat a Reus. Tot i el fred matinal, el somriure il·lusionat dels infants demostrava que ens acostem a unes de les dates més que esperades i desitjades pels més menuts de la llar. Un cop més, Jordi Salvadó va prendre la direcció de l’esdeveniment i va rebre amb un gran somriure i un xic d’humor als protagonistes de la Gran Nadala.
Ara bé, abans de fer qualsevol activitat, com cantar, cal escalfar bé! Per aquest motiu, Salvadó va proposar diversos exercicis per estar ben preparats abans de començar l’actuació. Primer, sacsejar tot el cas per entrar en calor, seguit d’un gran badall per activar tots els músculs de la cara. Per acabar, amb l’ajuda dels companys, un massatge per despertar i treure la mandra del matí. Fins i tot, per tal de preparar-se per l’ocasió la batllessa de Reus, Sandra Guaita, i la regidora d’Educació de l’Ajuntament de Reus, Pilar López, es van fer el massatge l’una a l’altra i van escalfar motors per sumar-se també a la gran actuació.
Finalment, la Nadala va arrencar amb el so de la guitarra de Gerard Alcover i la veu d’Emili Llamas, més coneguts com els Koeman. D’aquesta manera, i amb l’acompanyament de les veus de més d’un miler d’infants, Reus es va assabentar que el Nadal ja ha arribat a la ciutat. Tot gràcies a una actuació més que excel·lent, treballada a foc lent durant setmanes a les classes de música dels centres educatius participants. A més, en tot moment l’acte va estar envoltat de curiosos, atrets per la gran quantitat de persones reunides, i de familiars, atents i emocionats per tenir l’oportunitat de veure l’actuació dels més petits de la casa i amb les càmeres dels mòbils ben a punt per tal d’enregistrar la nadala i emportar-se un record. Per aquelles persones interessades a recuperar l’actuació completa de la Gran Nadala 2025 ho poden fer a través del perfil de YouTube de Canal Reus TV.