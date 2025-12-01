Diari Més

Nadal

Reus estrena un Calendari d’Advent renovat amb 24 dies d’activitats familiars

Del 1 al 24 de desembre, la plaça de la Llibertat acollirà una programació creativa, participativa i pensada per a tots els públics

Una de les novetats destacades és el Passaport del Calendari, que es repartirà en la presentació

Una de les novetats destacades és el Passaport del Calendari, que es repartirà en la presentaciócedida

Redacció Redacció
Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus, a través de l’Agència de Promoció de Ciutat, ha presentat una nova edició del Calendari d’Advent, una de les propostes més esperades i participatives del Nadal reusenc. Del 1 al 24 de desembre, cada dia la plaça de la Llibertat es transformarà en un espai festiu amb activitats pensades especialment per a famílies i infants, combinant creativitat, música, contacontes i experiències lúdiques.

Les sessions es duran a terme diàriament a les 18 h —i els diumenges a les 12 h— i s’allargaran fins a les 20 h segons l’activitat programada. Enguany, la programació incorpora propostes renovades que busquen fomentar la convivència, la imaginació i l’esperit nadalenc, convertint la plaça en un punt de trobada actiu per a totes les edats.

Una de les novetats destacades és el Passaport del Calendari, que es repartirà en la presentació. Les famílies podran segellar-hi la seva participació a cada activitat: qui n’acumuli 10 rebrà el Regal Màgic del Reus és Nadal, una manera d’agrair la implicació i constància dels participants.

No hi faltaran tampoc els moments més emblemàtics del calendari, com l’arribada del Tió i la interpretació de la cançó oficial, que cada any es converteix en la banda sonora de l’espera del Nadal. A més, cada casella del calendari amagará una sorpresa especial que es revelarà diàriament.

La programació inclou tallers creatius, concerts de nadales, activitats gastronòmiques i propostes vinculades al patrimoni local. Entre les activitats destaquen el taller del Reus Modernista, contacontes nadalencs, tallers de papiroflèxia, una demostració de torrons i neules de Nadal, l’actuació del Trencanous o l’assaig de les campanades de Cap d’Any. La cloenda tindrà lloc el 24 de desembre al matí amb l’escena dels retaules, a càrrec del Patronat Foc Nou.

tracking