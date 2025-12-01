Nadal
Reus estrena un Calendari d’Advent renovat amb 24 dies d’activitats familiars
Del 1 al 24 de desembre, la plaça de la Llibertat acollirà una programació creativa, participativa i pensada per a tots els públics
L’Ajuntament de Reus, a través de l’Agència de Promoció de Ciutat, ha presentat una nova edició del Calendari d’Advent, una de les propostes més esperades i participatives del Nadal reusenc. Del 1 al 24 de desembre, cada dia la plaça de la Llibertat es transformarà en un espai festiu amb activitats pensades especialment per a famílies i infants, combinant creativitat, música, contacontes i experiències lúdiques.
Les sessions es duran a terme diàriament a les 18 h —i els diumenges a les 12 h— i s’allargaran fins a les 20 h segons l’activitat programada. Enguany, la programació incorpora propostes renovades que busquen fomentar la convivència, la imaginació i l’esperit nadalenc, convertint la plaça en un punt de trobada actiu per a totes les edats.
Una de les novetats destacades és el Passaport del Calendari, que es repartirà en la presentació. Les famílies podran segellar-hi la seva participació a cada activitat: qui n’acumuli 10 rebrà el Regal Màgic del Reus és Nadal, una manera d’agrair la implicació i constància dels participants.
No hi faltaran tampoc els moments més emblemàtics del calendari, com l’arribada del Tió i la interpretació de la cançó oficial, que cada any es converteix en la banda sonora de l’espera del Nadal. A més, cada casella del calendari amagará una sorpresa especial que es revelarà diàriament.
La programació inclou tallers creatius, concerts de nadales, activitats gastronòmiques i propostes vinculades al patrimoni local. Entre les activitats destaquen el taller del Reus Modernista, contacontes nadalencs, tallers de papiroflèxia, una demostració de torrons i neules de Nadal, l’actuació del Trencanous o l’assaig de les campanades de Cap d’Any. La cloenda tindrà lloc el 24 de desembre al matí amb l’escena dels retaules, a càrrec del Patronat Foc Nou.