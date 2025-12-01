Societat
Els fets delictius cauen a Tarragona, Reus, Cambrils, Salou i el Vendrell però s'incrementen a Valls
A la capital han baixat un 44,4% els robatoris amb força a domicilis però han crescut un 37,7% els delictes contra la llibertat sexual i un 30% els de tràfic de drogues
Els fets delictius registrats al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre durant els primers nou mesos de l'any han baixat un 7,6% respecte el mateix període de 2024, especialment els robatoris amb violència i intimidació -que cauen un 17,4%, amb 797 casos- així com les entrades a domicilis -un 12,4% menys i 1,676 casos-. Segons el Ministeri de l'Interior, fins el mes de setembre d'aquest 2025 s'han reduït els homicidis i assassinats en un 53,8% -passant de 13 a 6 casos- però han pugen fins els 421 casos els delictes contra la llibertat sexual -un 14,4% més-. Entre els municipis de més de 20.000 habitants, el Vendrell -amb -22,24- i Salou -amb -20,8%- són els que més redueixen la criminalitat, que únicament creix a Valls, amb un 3% més.
Les estadístiques fetes públiques pel govern espanyol pel període entre gener i setembre d'enguany presenten xifres a la baixa en pràcticament tots els capítols. La criminalitat convencional se situa en 28.981 fets, baixant un -6,8%. Encara més recula la cibercriminalitat, un dels àmbits amb més increments els últims anys, que s'ha reduït un 11,8% -amb 5.236 casos-.
Per tipus concrets, baixen també un 22,5% els assassinats i homicidis en grau de temptativa -de 41 a 30 casos- i un 100% els casos de segrest -no se n'ha produït cap respecte l'un de 2024-. Els furts, amb 7.546 casos -un -8,9%- són els delictes més denunciats durant aquest període. El tràfic de drogues, per contra, repunta lleugerament arribant als 408 casos -un1,8% més-.
Per municipis, les dades del Ministeri de l'Interior posen sobre la taula un descens de la criminalitat registrada a les principals ciutats. Al municipi de Tarragona el descens global és del 5,3% -6.983 fets-. En el cas de la capital provincial, destaquen el descens del 44,4% en els robatoris amb força en domicilis -159 casos- o dels furts en un 10,5% -2.053 fets registrats. En canvi, els delictes contra la llibertat sexual s'han incrementat fins el 37,7%, amb 73 casos, o el tràfic de drogues, que puja també un 30% amb 52 casos.
El descens global és encara més pronunciat a Reus, que acumula 4.136 delictes i una baixada del 10,2 per cent durant els primers nou mesos de l'any. Cauen a 143 els casos de robatoris amb violència i intimidació -un 31,3% menys- així com fins a 162 -un 22,5% menys- les entrades amb força en domicilis. Els furts baixen només un 0,6% -amb 874 casos- i els delictes contra la llibertat sexual es mantenen en 54 fets registrats. El tràfic de drogues és el que més puja fins a 76 casos, un 18,8% més.
A Tortosa, la reducció és força més moderada que a les dues principals ciutats del Camp, amb un global de -2,2% i 1.458 fets. Amb tot, algunes de les tendències s'hi mantenen: baien un 35,7% els casos de robatoris amb violència i intimidació -27 fets- i els robatoris amb força en domicilis reculen un 11,7% -68 fets-. En canvi, els furts pugen un 4,4% -fins els 311 casos- i també els delictes contra la llibertat sexual ho fan en un 26,7% -fins els 19 casos-, i el tràfic de drogues arriba als 13 casos -un 8,3% més-.
Vendrell i Salou redueixen per sobre del 20%
A la demarcació de Tarragona, el municipi del Vendrell és el que lidera les xifres de reducció de criminalitat arribant als 2.122 fets registrats, xifra que representa un -22,4%. Han baixat un 18,5% els robatoris amb violència i intimidació un 15,5% les entrades amb força a domicilis, un 8,9% els furts i un 23,1% el tràfic de drogues. Pugen les sostraccions de vehicles un 45,8% i els delictes contra la llibertat sexual un 3,8%.
Salou registra la segona reducció més important després del Vendrell, amb 2.368 delictes i una baixada del 20,8% respecte el mateix període de 2024. Especialment remarcable és el descens dels robatoris amb força en un domicili, que reculen un 39,3; també un 16% menys de furts i un 45,2% menys de robatoris de vehicles. Els delcites contra la llibertat sexual, en aquest cas, baixen un 3,2%.
Les xifres d'evolució de la criminalitat també són de reducció a Vila-seca, amb 1.121 casos una baixa del 15%, especialment en els delictes contra la llibertat sexual -un 20% menys-, robatoris amb violència -un 31,8% menys- i robatoris amb força en domicilis -amb 45,3% menys-.
Al veí municipi de de Cambrils, la baixada es queda en el 7,1% -1.231 delictes-, sobretot pel que fa a robatoris amb violència -un 53,6% menys-, robatoris amb força en domicilis -amb 31,4% menys- i furts -un 14,4% menys-. Amposta, d'altra banda, registra un descens del 4,8% global, amb 945 casos. Baixen també els robatoris violents -amb un 16,7% menys- i entrades amb força als domicilis -un 13,2% menys- Calafell presenta les xifres de reducció de criminalitat més modestes, amb un 0,7% i 1.018 casos: els robatoris amb força en domicilis es troben entre els que més baixen -un 14,9% més-.
Valls, l'excepció
A l'altra banda de l'estadística, Valls es queda com l'únic municipi de més de 20.000 habitants de la província de Tarragona on el nombre de fets ha incrementat globalment: 1.084 en total, un 3% més. Els casos contra la llibertat sexual arriben a 16 i pugen un 60%; els robatoris amb violència arriben als 26 i s'incrementen un 62,5%; també els robatoris amb força en domicilis s'enfilen un 16,7% -49 casos- i els furts un 18,1% -209 casos-. Les sostraccions de vehicles -28 casos- creixen un 86,7% i els casos de tràfic de drogues, 27, ho fan un 58,8%.