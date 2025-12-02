Diari Més

Enkaru: del gust per llegir còmics a il·lustrar-ne

La il·lustradora va guanyar el premi a millor manga d’autoria espanyola el 2024 i signarà al Manga Barcelona 2025

Enkaru, nom artístic d’Encar Robles, amb un exemplar de ‘Demon Quest’, obra guardonada als Manga Barcelona Awards 2024

Enkaru, nom artístic d'Encar Robles, amb un exemplar de 'Demon Quest', obra guardonada als Manga Barcelona Awards 2024

Sergi Peralta Moreno

Encar Robles dibuixa des que té ús de raó. Als 8 anys, va il·lustrar el seu primer còmic, amb la vida de gossets humanitzats com a fil conductor, i ja no ha parat. Amb el nom artístic d’Enkaru, la seva obra Demon Quest (Fandogamia) va ser guardonada com el millor manga d’autoria espanyola dels Manga Barcelona Awards 2024. El dissabte 6 de desembre, amb un nou títol sota el braç —Hell’s Rain (Letrablanka Editorial), dissenyat amb guió de Gabriel Gamora i color de Champe Ramírez—, estarà signant al Manga Barcelona en un parell de sessions.

A la petita Robles li encantava llegir, però «si em donaves un llibre només amb text, m’avorria». Gaudia encara més de veure dibuixos, vinyetes, figures. Va iniciar-se amb Mortadel·lo i Filemó i Esther y su mundo. A l’adolescència, va introduir-se en el manga, el còmic japonès, amb serials de renom com Bola de Drac o Ranma, i s’enamorà del seu estil. «Aleshores vaig començar a interessar-me per publicar, em rondava pel cap; sempre ho havia enfocat com un hobby, un joc, però i si puc fer-ho?», rememora.

Amb 20 anys i escaig va presentar el seu primer projecte a una editorial. Va ser rebutjat. Dissenyadora gràfica, va estar treballant en el seu àmbit de formació, però «sempre tenia l’espineta que jo el que volia fer eren còmics». Dit i fet, va estar desenvolupant Trisquel, que esdevindria la seva òpera prima. «En aquell moment vaig endinsar-me més en el món de la il·lustració i el còmic i vaig deixar de costat el disseny gràfic», explica.

Desitjava narrar una història relacionada amb els videojocs i així va néixer Demon Quest, que planteja una dualitat de mons a través de les dispars visions de pare i filla. La síndrome de l’impostor va aparèixer: no estava segura si agradaria, temia que quedés a mig camí entre atreure a lectors joves o adults. El premi va ser una grata sorpresa. I és més: «Ha servit com a punt de connexió entre molts pares i fills» que l’han llegit plegats. «Això és molt bonic», se sincera.

Pàgines del còmic ‘Demon Quest’, d’Enkaru

Pàgines del còmic ‘Demon Quest’, d’EnkaruGerard Marti Roig

El següent repte seria Hell’s Rain, en què la ciència-ficció i les naus espacials agafen protagonisme. «Surt una mica del que acostumo a dibuixar, però ho he gaudit moltíssim», afirma. Ja està treballant en un nou còmic: Unfinished Tales, de bracet amb David Braña i Maca Robles. I «tinc més coses al cap».

Avui dia, Enkaru ha creat el seu estil propi. Beu del manga, de Rumiko Takahashi i Akira Toriyama, però també de Sean Galloway i Joe Madureira. «Segons el projecte vaig més cap al manga o el cartoon, però sempre és una mescla», detalla. Les seves obres han travessat l’oceà i han arribat als Estats Units.

Quan enceta una nova proposta, necessita tenir clar el principi i el final: «Sé de què va el còmic, com comença i com acaba, i la part del mig la deixo una mica a la improvisació». I és que «al final és com un joc». «Quan coneixes molt els personatges, és com si adoptessin vida pròpia i ells van marcant-te el camí», expressa Robles. És com si el personatge agafés el llapis i tracés el seu recorregut. «A vegades sembla que et diguin ‘per aquí no aniré, vull anar cap allà’, i tu has de recalcular-ho tot», menciona. Però al final, el nombre de pàgines és finit i toca prendre decisions. «Mentre pugui, vull continuar dedicant-me això», conclou.

