Art
Les galeries i museus, més oberts que mai
Del 27 de novembre al 5 de desembre se celebra la cinquena edició de la Setmana de l’Art a Catalunya, amb diverses activitats organitzades en municipis tarragonins
Fundada el 1978, Galeries d’Art de Catalunya (GAC) és la primera associació del sector a Catalunya i també de l’Estat espanyol. EL GAC té com a objectiu la difusió, el suport i la promoció de les Arts Visuals al nostre país. En el marc de les seves actuacions organitzen, des de fa ja quatre edicions, la Setmana de l’Art a Catalunya, un projecte dissenyat per acostar l’art modern i contemporani a la ciutadania. En el cas de les comarques de Tarragona, s’han programat un seguit d’activitats i visites pensades perquè els ciutadans coneguin o redescobreixin els espais de difusió artística que tenen a tocar de casa.
La Setmana de l’Art a Catalunya 2025 es farà del 27 de novembre al 5 de desembre i tindrà com a lema El groc et crida. L’art t’espera, perquè els seus impulsors han volgut jugar amb el simbolisme d’aquest color en el món de l’art. Una de les propostes d’aquesta setmana és l’ArtBus Galeries Reus-New Art Centre, que es farà dissabte 29. Es tracta d’un recorregut per les galeries Antoni Pinyol i Anquin’s de Reus i el New Art Centre de la mà d’un guia expert en art i cultura, i amb el suport d’un autobús privat.
També forma part del programa l’activitat Miró i el vi, una visita guiada amb tast de vins a la Fundació Mas Miró de Mont-roig del Camp. Diversos museus i galeries locals han preparat també visites guiades a les seves exposicions. És el cas per exemple de les mateixes galeries Anquin’s i Antoni Pinyol de Reus. La primera proposa una visita guiada a l’exposició Teixint Horitzons, de l’artista visual Marta Fàbregas i de l’escultora Béatrice Bizot, i que és una proposta de diàleg entre les soulimage de Fàbregas i les escultures de Béatrice Bizot. La galeria Antoni Pinyol, per la seva banda, proposa una visita a l’exposició Geometries en moviment, de Manuel Alcalá, en què l’autor compartirà amb el públic el procés creatiu i els conceptes que inspiren les seves obres. Altres exposicions que es poden visitar aquest dia són La pulsió del temps, de Joaquim Chancho al Castell de Vila-seca o Photobooks. Plou sobre paper mullat al Museu D’art Modern de Tarragona.
El programa complet i les reserves estan disponibles a la web de La Setmana de l’Art (https://www.setmanadelart.cat).