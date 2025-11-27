Cultura
Els teatres Bartrina i Fortuny presenten la programació d’hivern-primavera: teatre, dansa, òpera i música en directe
Els teatres de Reus presenten una temporada conjunta plena de novetats, espectacles i propostes per a tots els públics
Els teatres Bartrina i Fortuny han presentat aquest dijous la programació conjunta pel primer semestre de 2026, una aposta que reforça la col·laboració entre els dos equipaments i reivindica la vitalitat del panorama escènic de Reus. L’acte, celebrat al Teatre Fortuny, ha comptat amb la participació de l’alcaldessa Sandra Guaita, la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, el regidor de Cultura Daniel Recasens i els coordinadors de les programacions, Rosa Mateu i Francesc Cerro-Ferran.
En total, els dos teatres sumaran més de seixanta espectacles que abracen disciplines com el teatre, la música, la dansa i l’òpera. Les programacions combinen propostes de gran format amb teatre contemporani, projectes de talent local i activitats familiars.
Al Teatre Bartrina, la temporada s’obrirà el 3 de gener amb el concert Band’s & Rock, de la Banda Simfònica de Reus, que repassarà èxits de la música catalana. Entre les propostes teatrals destaquen Nosaltres, els sense nom —una creació de Mos Maiorum sobre la figura de Joan Garcia Oliver— i muntatges com Carn humana, de Josep Julien; Plaer culpable, de Lara Díez; o Una festa a Roma, dirigida per Clara Segura. L’escena musical inclou noms com Clara Peya, Ferran Palau o Gerard Quintana amb l’espectacle Els miralls de Dylan. En l’àmbit de dansa cal mencionar Tinc el cor blanc i negre, un homenatge a Neus Català, i la celebració dels Premis Òrbita al febrer.
Pel que fa al Teatre Fortuny, la cartellera aposta per grans textos i noms de primer nivell. Obrirà la temporada Pel davant i pel darrere, de Michael Frayn, i seguiran títols com La mà, de Martin McDonagh; La tempestat, de Shakespeare; Glorius!, de Peter Quilter; o Molly Bloom, basada en el monòleg de Joyce. La programació també incorpora dramatúrgies contemporànies, com Honestedat de Francesc Cuéllar o Grand Canyon, de Sergi Pompermayer.
Tant el Bartrina com el Fortuny reivindiquen, amb aquesta temporada, una línia artística que vol acostar la cultura a tota la ciutadania. Segons va remarcar l’alcaldessa Guaita durant la presentació, la programació conjunta “demostra que Reus continua sent un pol cultural referent al territori, amb una oferta diversa, valenta i de qualitat”.
Les entrades pels espectacles ja es poden adquirir a les taquilles i portals web dels respectius teatres.