La ciutat de Tarragona on es fa el millor gelat d’Europa: així ha triomfat a Itàlia
Aquest gelat va representar Espanya al concurs i va quedar per davant de les propostes d’Eslovènia i Luxemburg
El millor gelat artesanal d’Europa es fa a Reus. El ‘Catalanet Ganxet’, creat per l’empresa reusenca Gelats i Torrons Xixona, ha obtingut el màxim reconeixement a la prestigiosa fira internacional MIG 2025 Experience, celebrada els dies 1 i 2 de desembre a Longarone (Itàlia), considerada la capital europea de la gelateria.
El gelat guanyador és una elaboració única que combina torró d’avellanes de Reus, salsa de vermut amb taronja i carquinyolis. Aquesta proposta va representar Espanya en una competició que va reunir mestres gelaters de 12 països, seleccionats després de les fases nacionals celebrades al llarg de 2025.
Els reusencs Núria Del Cacho i Ahmed Atamna, propietaris de Gelats i Torrons Xixona, van recollir el premi després que el jurat internacional situés la seva creació a la primera posició, per davant de les propostes d’Eslovènia i Luxemburg, que van completar el podi.
La participació de Gelats i Torrons Xixona al MIG 2025 Experience va ser possible gràcies a la primera Festa del Gelat de Reus, celebrada el passat mes de maig i organitzada per Espai Boule i l’entitat reusenca DomSpain.
L’esdeveniment, emmarcat en el projecte europeu GelatOn The Road, va reunir més de 1.300 persones i va permetre repartir més de 5.200 degustacions. Aquest certamen local va escollir el ‘Catalanet Ganxet’ com a representant estatal per a la final internacional, una decisió que ara es confirma amb l’èxit obtingut a Itàlia.
GelatOn The Road és un projecte europeu que busca posar de relleu el producte local, la sostenibilitat i l’artesania dins del sector del gelat. Promou l’ús de matèries primeres de qualitat i proximitat, impulsa la innovació entre professionals de tot el continent i ha creat la primera certificació europea per al gelat artesanal, la Gelato European Route, reconeguda per l’Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO).