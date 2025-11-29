Societat
Usuaris de Reus i Valls lamenten que els nous horaris de Renfe no s'ajusten a les seves necessitats
Els viatgers asseguren que anar a Barcelona a primera hora o els caps de setmana els és més complicat que temps enrere
Jordi Liébanas, membre de la plataforma Dignitat a les Vies, fa quasi vint anys que fa el trajecte entre Reus i Barcelona diàriament. De la reorganització horària de Renfe valora positivament que de dilluns a divendres hi ha dos trens més, però el cap de setmana s'han reduït combois a primera hora del matí. "Si agafes el de les 5.30 se suposa que arribes a les 7.10 a Barcelona, però amb el de les 7.30 mai arribes abans de les 9.00", comenta. Aquest buit de dos hores condemna els viatgers o bé a llevar-se molt d'hora per agafar el primer tren o a arribar a la capital del país més tard del desitjat. "L'alternativa és anar amb cotxe de Reus a Vila-seca i allà agafar el tren que ve de Tortosa, però és una molèstia molt més gran", concreta.
A Reus l'altre problema el tenen a primera hora dels dies laborables. Fins abans de la reorganització el tren de les 7.06 arrencava des de la capital del Baix Camp. Això permetia als viatgers pujar al tren un cop arribaven a l'estació i no passar fred a l'hivern, a més que tenien garantida més puntualitat. Ara, en canvi, han d'esperar que vingui des de la Plana Picamoixons. "Això fa que no tinguem la certesa de si sortirà puntual", manifesta.
La situació encara és més complexa, ja que en aquest cas abans de sortir de la Plana també han d'esperar que arribi un altre tren procedent de Lleida, per enllaçar en direcció Reus i Barcelona. Aquesta casuística també implica que hi hagi menys places disponibles i en ocasions a partir de Tarragona hi ha gent que ha d'anar dreta perquè no hi ha seients. "Per la gent de Lleida és molt millor perquè poden baixar cap a Tarragona amb aquesta combinació, però a nosaltres ens afecta negativament", comenta l'usuari. Els que també han guanyat una freqüència són els veïns d'Alcover i la Selva del Camp.
Amb tot, el descontentament amb el servei és generalitzat. "Agafo el tren des de Reus dos cops per setmana i els retards són habituals", comenta Ixeya Quesada. "No saps si arribaràs a Barcelona a l'hora que pertoca i si et podràs organitzar el dia com havies plantejat. Sempre tens l'esperança no d'arribar a l'hora sinó d'arribar-hi com menys tard millor", expressa la usuària. En el seu cas, a més, en ocasions va des de Reus cap a Lleida, amb el corresponent transbord a la Plana Picamoixons per esperar el tren que ve des de Valls. Una situació que assegura s'ha accentuat amb els nous horaris, ja que hi ha menys serveis directes. "A vegades t'has d'estar 30 o 40 minuts en aquella estació que no té cap zona interior, i és fotut", assenyala.
Dificultats a Valls
La situació a Valls és més complicada. El president de l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Valls i l'Alt Camp, Nil Magrinyà, explica que el principal problema és que Adif fa les obres de manteniment de la línia R-13 entre Sant Vicenç de Calders i Lleida durant els matins. Una situació que també afecta al tram entre la Plana Picamoixons i Reus. Això fa que en una franja superior a les tres hores entre quarts de deu i quarts d'una del migdia no hi puguin circular trens. "És l'única línia de passatgers de tot Catalunya on es fa el manteniment diürn", afirma. Un fet del qual el responsable és Adif.
Així, entre la capital de l'Alt Camp i Barcelona tan sols hi ha quatre trens diaris per sentit i cap arriba a la ciutat comtal abans de les 8 del matí. "La nostra connectivitat ferroviària, per naturalesa, és amb Barcelona, perquè mai ha existit la possibilitat d'anar directament a Reus o Tarragona", exposa. Magrinyà lamenta que mentre hi va haver el tall del túnel de Roda de Berà van arribar a tenir set trens per sentit gràcies a les llançadores que venien des de la Plana i Reus. En canvi, des de Renfe, Carmona argumenta que, en comparació amb el que passava abans de les obres, amb els nous horaris l'oferta ha millorat perquè s'ha passat de dos serveis directes i dos amb transbord a Sant Vicenç de Calders a quatre trens directes per sentit al dia. Malgrat això, les plataformes d'usuaris i els ajuntaments per on passa l'R13 -amb el de Valls al capdavant- s'estan organitzant per fer front comú i reclamar canvis a la Generalitat.
El portaveu de l'operadora ferroviària explica en declaracions a l'ACN que els nous horaris responen a "un esforç conjunt" amb el Departament de Territori per fer "un primer pas" en la millora del servei al corredor sud. Carmona destaca que des del 22 de novembre hi ha trens entre Tarragona i Barcelona cada 30 minuts i, amb Reus, entre 30 i 60 minuts els dies laborables. També menciona l'allargament de l'RT1 des de Tarragona fins a la Plana Picamoixons.
"Són millores que s'han de consolidar, sempre recordant que és un primer pas" fins que arribin els nous trens. En concret, seran 38 combois, 24 de 100 metres i 14 d'ample variable "que suposaran millores en fiabilitat, confort, capacitat i disponibilitat". Tot i això, el fet que s'hagin de retirar alguns trens perquè han acabat la seva vida útil farà que l'increment del volum del parc no sigui tan elevat. Respecte les queixes dels usuaris, Carmona afirma que estan oberts a fer "ajustos" en el futur, en la mesura de les possibilitats.
Un dia qualsevol
L'ACN ha acompanyat Liébanas aquest divendres en el seu trajecte amb el tren que surt de Reus a les 7.06 hores, i que ja ha arribat amb dotze minuts de retard a la capital del Baix Camp. El rècord negatiu de la primera setmana dels nous horaris han estat tretze minuts, si bé l'usuari ha afirmat que no hi ha hagut cap dia que hagi anat puntual. El retard mínim a l'hora de pujar al tren ha estat de dos minuts.
Aquest comboi ha anat acumulant endarreriments a mesura que el trajecte avançava. A Tarragona la demora era de catorze minuts i a Sant Vicenç de Calders s'hi ha arribat dinou minuts després de l'hora prevista. En el darrer tram de trajecte, ja sense cap més parada, lluny de millorar la situació encara ha empitjorat més. Així, Liébanas ha arribat a Barcelona Sants a les 9.19 hores, 42 minuts més tard del previst, el pitjor registre des que hi ha els nous horaris en aquesta franja.
Aquesta és només una de les incidències que ha tingut el corredor sud aquest divendres al matí. El tren següent, que tenia prevista la sortida des de Reus a les 7.36 ho ha fet amb setze minuts retard. I el tren que havia de sortir de Passeig de Gràcia a les 7.56 en direcció a Reus s'ha suprimit per una incidència amb un maquinista. Els passatgers d'aquest servei han hagut d'anar fins a Tarragona i allà agafar un autobús. Al migdia la situació era lleugerament millor, amb retards a l'entorn dels quinze minuts en sentit sud. Tota aquesta informació els viatgers la comparteixen a través d'un grup de Whatsapp batejat com a 'RIUV (República Independent de l'Últim Vagó)'. El va impulsar la plataforma Dignitat a les Vies ja fa uns anys per fer comunitat, plantejar accions i advertir d'alteracions.