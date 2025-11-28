Diari Més

L'entorn de la Residència ICASS de Reus se sent «discriminat i maltractat»

Els familiars dels usuaris es reneixen a l'Antic Hospital per compartir les darreres actualitzacions sobre l'assumpte

La reunió informativa va celebrar-se a la sala d’actes de l’Antic Hospital.

Sergi Peralta Moreno

L'Associació Residència Gent Gran de Reus Reobertura 100% Pública va  organitzar ahir a la tarda una reunió informativa per actualitzar la  ciutadania sobre en quin punt es troba el futur de l'ICASS. Davant d'una quarantena de persones, un dels portaveus de les famílies, Tarsicio  Ros, va reconèixer sentir-se «discriminats i, a més, maltractats». «La nostra  lluita és aconseguir que es respectin totes les lleis i normes que  regeixen per a les nostres persones grans i les dependents», va clamar. «Els  polítics no ho han tingut en compte», va afegir. 

En la trobada, va lamentar que encara no hi hagi una decisió ferma sobre què passarà amb l'immoble,  si serà reformat o si s'enderrocarà i es construirà de nou, després de més d'un any de la marxa dels residents, i va mencionar un greuge  comparatiu respecte de la residència La Mercè de Tarragona. 

Mentrestant, fonts del Departament de Drets Socials i Inclusió comenten a Diari Més que «encara no hi ha novetats sobre la Residència ICASS de Reus».

