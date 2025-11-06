Drets Socials
La Residència ICASS continua sense «novetats» un mes després
L'entorn de la residència ja desconfia del compromís polític i alerta que la qüestió podria allargar-se «mesos»
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, va aprofitar la seva visita institucional a Reus a finals de setembre per assegurar que, si en el termini d’un mes no s’havia pres la decisió sobre com procedir amb la Residència de Gent Gran de Reus —l’ICASS—, s’inclouria en la següent comissió bilateral entre la Generalitat i l’Estat, que és el propietari dels terrenys i, en conseqüència, qui ha de moure fitxa. Sobre la taula, dues opcions: enderrocar l’edifici i construir-lo de nou —l’opció que prioritza l’executiu català— o reformar-lo i rehabilitar-lo. Passat el termini, «no tenim novetats», apunten fonts del Departament de Drets Socials i Inclusió. L’entorn ja desconfia de l’avenç del projecte.
La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, va enviar el 9 d’octubre una carta a Tarsicio Ros, portaveu de l’Associació Residència Gent Gran de Reus Reobertura 100% Pública, en què l’informava que el Departament ja havia sol·licitat al Govern d’Espanya l’autorització «per a l’enderroc de l’edifici i estem a l’espera de la seva resposta per a prendre una decisió definitiva sobre quina de les dues opcions es tirarà endavant». Martínez Bravo confiava rebre resposta «en els pròxims mesos». «En el cas que els terminis s’allarguin excessivament, es tractarà el tema a la comissió bilateral», concloïa.
Malgrat reiterar «el compromís ferm de garantir a Reus una residència 100% pública i adaptada als estàndards de qualitat», l’apunt dels «pròxims mesos» ha encès les alarmes. «No especifica si són mesos d’aquest any, del que ve, de l’altre... Pot ser tota la vida», expressa Ros. «Estem cansats», tanca.
Davant d’aquesta situació, la junta de l’associació ha enviat una missiva al secretari general del Departament, Raúl Moreno, qui va reunir-se amb els seus representants a principis d’octubre per informar-los de les dues opcions que hi havia sobre la taula per a la residència, per demanar-li un document signat davant notari «on es deixi molt clar que tant les admissions com la gestió sigui totalment pública 100%», així com que es garanteixi la incorporació dels treballadors i es prioritzi el retorn dels residents que ja hi havia. «Si no és així, l’associació continuarà la lluita denunciant, reclamant i fent totes les accions pertinents per aconseguir els nostres drets, que ja teníem quan ens van expulsar l’any 2024 de la nostra residència», conclou l’escrit. «Esperem que contesti», manifesta Ros.
Al tancament de l’edició, ni el Govern central ni l’Ajuntament de Reus han respost les preguntes de Diari Més sobre l’estat de l’assumpte.
