Urbanisme
El veïnat beneeix el protocol per desencallar la cessió de la platja de vies: «Fa anys que esperem»
La ciutadania proposa crear una zona verda àmplia i oberta o habitatges socials
L’Ajuntament de Reus i Adif van signar dimarts el protocol d’actuació per al futur desenvolupament urbanístic de la platja de vies, entre les avingudes del Comerç i dels Jocs Olímpics. Si bé és una primera passa, no l’última, i la transformació efectiva no s’espera fins d’aquí a uns anys, els veïns de l’entorn respiren alleugerits i celebren l’avenç. «Fa molts anys que esperem una història com aquesta», expressa Antonio Montoya, secretari i responsable de comunicació de l’associació de veïns del barri Gaudí. «Està bé que tornin els terrenys a la ciutat, tal com ha de ser», afegeix el president de l’entitat veïnal de la Mineta, Xavier Panisello.
La platja de vies fa anys que s’havia convertit en un element més del paisatge urbà. «Sempre ha estat aquí, almenys amb vida meva», afirma Panisello. Montoya fins i tot apunta que l’associació encara no ha definit una proposta plenament tancada «perquè no vèiem la solució a curt termini», si bé «hi ha idees vàries a l’aire». El portaveu veïnal de la Mineta recorda l’activitat que hi havia en el passat, amb més moviment de mercaderies. Avui dia, el solar s’empra com a zona d’apilament i muntatge per a les obres del Corredor del Mediterrani. «Ara entristeix una miqueta veure els terrenys deixats, fa llastimeta», comparteix. Per això, els veïns veuen amb bons ulls «aprofitar» l’indret. «Tothom està d’acord que s’ha de fer alguna cosa amb aquella zona», diu Montoya.
Tot i que encara restarà definir-ne els usos, subjectes a la superfície que decideixi quedar-se Adif per a les seves necessitats —la superfície és d’uns 46.000 m2 i el president de l’empresa ferroviària, Pedro Marco, calculava que les seves peticions no superarien el 5%—, l’alcaldessa, Sandra Guaita, ja va avançar que la intenció és que sigui una zona verda on puguin encabir-se serveis, equipaments o habitatge. Montoya veuria «amb bons ulls» la creació d’un espai obert i arbrat «encara que sigui només una part d’aquesta platja de vies». Panisello coincideix: «És clar, a tots ens agradaria tenir-ne més». En concret, menciona que li agradaria que fos una àrea en què els animals de companyia puguin anar a esbargir-se i que sigui «agradable, confortable, humanitzat» per intentar «esponjar una miqueta la ciutat perquè no hi hagi tant asfalt i rajola i que hi hagi més terra».
Així mateix, el president de l’entitat del barri Mineta esmenta que a la seva carta als Reis demanaria «fer habitatge social o de promoció pública per intentar mitigar aquesta situació que es pateix avui dia». «Recuperar els terrenys és una bona oportunitat per tenir l’espai per fer habitatges», assenyala. És conscient que «això cal finançar-ho» i que «no és fàcil», però «s’ha d’anar fent».
Els portaveus demanen que se’ls tingui en compte a l’hora de treballar el projecte. «Estem molt satisfets, l’únic que esperem és que, quan es faci l’avantprojecte, ens ho comuniquin, ens avisin i puguem donar la nostra opinió», declara Montoya. «En allò que puguem col·laborar, col·laborarem; allò que ens sembli bé ho lloarem i allò que no mirarem d’influir per millorar-ho», remata Panisello.
Barrera arquitectònica
Per als veïns del barri Gaudí, la platja de vies i, a més, la via del tren no suposa només un element visual, sinó també «una barrera arquitectònica entre el barri i l’altra banda de Reus». Montoya recorda que, en el passat, s’ha parlat d’habilitar passarel·les o un pas inferior per connectar amb el carrer Ample i espera que es tingui en compte aquesta casuística en el futur. «A veure què proposa l’Ajuntament amb la resta de partits polítics, però, en principi, estem molt contents», conclou.
Reus
Sergi Peralta Moreno