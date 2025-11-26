Mobilitat
L’estació de Reus-Bellissens serà «una realitat» l’estiu de l'any vinent
Les obres del futur baixador ferroviari han assolit un grau d’execució del 40%
Les obres de l’estació de Reus-Bellissens avancen «a bon ritme» amb la intenció de ser «una realitat» l’estiu del 2026. En aquests moments, el grau d’execució voreja el 40%. El president d’Adif, Pedro Marco, va subratllar que els «punts crítics» ja s’han superat i que, a grans trets, restarà «rematar» les andanes, els blocs edificatius, les marquesines i la urbanització exterior. L’actuació sobre la via ferroviària s’ha completat. El projecte també ha adequat el sistema de catenària.
Els treballs van encetar l’estiu del 2024. El contracte fixava un termini màxim de 20 mesos per a la seva conclusió i, tal com va detallar Diari Més el passat d’octubre, la previsió que hi ha sobre la taula és acabar el primer semestre de l’any vinent. El pressupost de la intervenció se situa al voltant dels 10 milions d’euros.
L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, va assenyalar que el baixador «donarà servei no només als veïns del sud, sinó també a la universitat, l’hospital i el Tecnoparc». «La infraestructura dota de nous serveis la ciutat i ens posiciona per ser un referent a tota la demarcació», va subratllar. La batllessa va recordar que el projecte «va néixer dels veïns del sud» i que la seva petició va arribar a l’Ajuntament i, d’aquí, va saltar a Madrid.
Segons els estudis de demanda, es calcula que la nova estació registrarà 1.400 viatgers diaris, que podrien arribar als 3.500 en un horitzó de trenta anys. Cal recordar, a més, que es connectarà amb Rodalies del Camp de Tarragona i els serveis regionals de Catalunya.
La infraestructura s’ha dissenyat per ser accessible, incloent-hi ascensors i rampes, tant per arribar a les vies com a la plaça en forma d’amfiteatre que s’alçarà. Estarà configurada per mòduls arquitectònics diferenciats, que sumaran 340 m2 de superfície. Les dues andanes laterals, de 220 metres de longitud i 5 metres d’ample, estaran connectades per un pas inferior. A més, s’obrirà un nou pas inferior urbà, conegut com a Pas Ciutat, que connectarà l’eix central del Campus Universitari de Bellissens amb el carrer de Jaume Vidal i Alcover i el centre de la ciutat.
L’enclavament
La nova estació de Reus-Bellissens s’ubicarà en un node estratègic de multimodalitat i desenvolupament. En un radi curt, hi haurà la línia del tramvia del Camp de Tarragona, l’estació intermodal i la futura remodelada estació d’autobusos de Reus. Així mateix, l’entorn serà l’epicentre de diverses transformacions, com l’escola bressol municipal L’Ametller —el contracte per dur a terme les obres constructives ja s’ha adjudicat— o la promoció de 132 habitatges de Mas Iglesias.