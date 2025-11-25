Urbanisme
L'entorn de l'estació de trens de Reus s'urbanitzarà amb zones verdes i habitatges protegits
L’Ajuntament i Adif han signat les bases per al futur desenvolupament urbanístic dels terrenys situats a les avingudes dels Jocs Olímpics i del Comerç
L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, i el president d’ADIF, Pedro Marco, han signat aquest dimarts el protocol d’actuació entre les dues institucions que assenta les bases per al futur desenvolupament urbanístic dels terrenys de l'entorn de l'estació de trens, propietat d’ADIF, coneguts com a platja de vies, un cop s'acabin les obres del Corredor del Mediterrani, a partir del 2027.
El document deixa constància de la voluntat que els usos futurs d’aquests terrenys siguin zones verdes, equipaments i habitatges de protecció oficial. I, igualment, planteja la necessitat de garantir tant la integració dels terrenys a la ciutat com la plena funcionalitat del sistema ferroviari i la seva accessibilitat.
L'acord expressa la voluntat de col·laboració per impulsar els estudis i les actuacions que permetin integrar a la trama urbana aquells terrenys propietat d'Adif que resultin innecessaris per al servei ferroviari. Situats a les proximitats de l'estació, a banda i banda de les vies, els sòls abasten una superfície total aproximada de 46.000m2 a les avingudes dels Jocs Olímpics i del Comerç.
Adif i l'Ajuntament de Reus treballaran en una proposta consensuada per materialitzar una modificació del planejament a l'entorn de l'estació que contribueixi, amb criteris de viabilitat econòmica, al desenvolupament urbanístic de la zona.
Durant el matí, també s'ha fet una visita al futur baixador de Bellissens per constatar que les obres avancen «a bon ritme» i estaran enllestides l'any vinent. Actualment, el grau d'execució de les obres ronda el 40%.
Zones verdes, equipaments i habitatge
Adif redactarà un estudi funcional que concreti els sòls innecessaris per al servei ferroviari (un cop deixin de fer-se servir per al dipòsit temporal de materials emprats a les obres del Corredor Mediterrani), que seran transmesos a l'Ajuntament de Reus.
Per part seva, l'Ajuntament redactarà els instruments d'ordenació que donin cobertura urbanística a les actuacions previstes, majoritàriament zones verdes, equipaments i, si escau, habitatges de protecció oficial. La gestió i execució del nou planejament serà d'iniciativa municipal (gestió directa o indirecta) i es realitzarà amb mitjans propis o a través de tercers.