L'estratègia de projecció exterior comença a caminar per captar noves inversions
El Reus Espaius Vius o el programa 'Aftercare' estan sota el paraigua
L’estratègia de projecció exterior és l’eina que té la ciutat per donar-se a conèixer de portes enfora, atraure inversions econòmiques i visitants i, en resum, que la gent «visqui millor». L’alcaldessa, Sandra Guaita, i la regidora en cap de l’àrea de Projecció de Ciutat, Noemí Llauradó, van detallar les primeres accions que s’han emprès en aquesta direcció, centrades en les línies de la promoció de Reus i la cooperació i gestió compartida. La tercera fase d’Espais Vius, el programa Aftercare per a empreses o la visita d’una trentena d’agents d’ACCIÓ de tot el món s’emmarquen en aquest paraigua. Van subratllar, sobretot, que no és una estratègia d’Ajuntament, «sinó de Reus».
L’edil Llauradó va subratllar que els moviments coincideixen amb l’objectiu de la Generalitat que el 50% de la inversió estrangera vagi fora de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, un pla que fixa, en el global de Catalunya, superar els 6.000 milions d’euros d’inversió i generar fins a 45.000 llocs nous de treball vinculats al finançament internacional. «Reus ja fa temps que té els deures fets i ara els tindrem ordenats per a quan ens els demanin», va afegir. Amb la visió «d’avançar-se i veure a mitjà i llarg termini», ja s’ha enllestit un dossier de ciutat, una «carta de presentació de quins són els nostres actius, oportunitats i fortaleses». Disponible en quatre idiomes i que serà susceptible d’anar-se actualitzant, presenta informació com els sectors industrials amb espai o l’ecosistema empresarial. També es treballa per crear un vídeo, el portal web investin.reus.cat amb tota la informació referent a aquest projecte i un catàleg de locals comercials. A més, s’identificaran edificis amb potencial hoteler i es prepararan visites per a possibles inversors, tant anant al país d’origen com atraient-los a Reus —és a dir, els fam trips o viatge de familiarització—.
En l’àmbit de les companyies, Mas Carandell ha desplegat el programa Aftercare per a negocis que ja s’han instal·lat aquí. Els ofereix un acompanyament per atendre les seves necessitats formatives. A més, estudi la cadena de valor dels sectors estratègics i té entre mans la tercera fase del Reus Espais Vius, que en aquesta edició se centra en l’antic barri de Santa Teresa i que ja ha permès crear 17 llocs de treball i activar 11 projectes emprenedors, mentre que els locals adherits a la iniciativa superen la vintena.
Pel que fa a l’eix de cooperació i gestió compartida, s’està impulsant l’oficina d’atenció a l’empresa, amb un full de ruta definit, i l’Escola dels Oficis, pensada per millorar la qualificació professional en sectors estratègics i donar resposta a les necessitats de les empreses locals. Addicionalment, ja és una realitat fefaent el Reus Talent Global, una plataforma que projecta la marca de ciutat en l’àmbit internacional gràcies a la participació de reusencs que viuen a l’exterior i que «ens poden fer d’ambaixadors», digué Llauradó. Hi ha 67 persones adherides.
Guaita va destacar que «quan anàvem a treballar cap enfora, ens anàvem mostrant en trossets». «El que volíem fer és que la gent veiés el global de la nostra ciutat», va expressar, tot recordant que la planificació va molt alineada amb les directrius de la Generalitat de Catalunya.
Els següents eixos a potenciar seran l’anàlisi d’impacte al territori i el centre d’innovació urbana. Noemí Llauradó va afirmar que l’estratègia «ha de perdurar en el temps» i que s’anirà treballant «dialogant molt» amb les diferents administracions públiques i agents implicats i interessats de l’entorn. «Reus és una bona candidata per rebre aquestes inversions que la Generalitat té al cap posar fora de l’Àrea Metropolitana de Barcelona», va reflexionar. «Al sud també tenim moltes ganes d’atraure llocs de treballar, inversions i més desenvolupament econòmic i social», va concloure.
