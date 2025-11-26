Urbanisme
El carrer Ample reobre pel pas del trànsit rodat abans del Black Friday
S’ha finalitzat la segona fase de les obres de reforma del vial
El carrer Ample de Reus va reobrir el pas pel trànsit rodat ahir dimarts 25 de novembre després d’haver finalitzat les obres de la segona fase de la reforma d’aquest vial. Segons confirmen fonts de l’Ajuntament de Reus a Diari Més, les obres es van recepcionar el passat dimecres 19 de novembre i els elements d’obra es van retirar el dijous 20 de novembre. No obstant això, les tanques que impedien el pas pels vehicles des de la plaça de la Llibertat no es van retirar fins ahir i l’únic moviment de vehicles era els que accedien pels carrers contigus. La segona fase ha estat una continuació de la primera, eliminant la zona blava d’aparcament per ampliar les voreres i el mobiliari urbà del vial en el tram que va des de la plaça del Víctor fins a la plaça de la Llibertat.
D’aquesta manera, es compleix la previsió i promesa del consistori d’haver enllestit les obres del carrer Ample abans del Black Friday, que serveix com a prèvia de la campanya de Nadal. A partir d’ara només resta la tercera i última fase de la reforma del carrer Ample, que incideix a les places de la Llibertat i del Pintor Fortuny. Pel que fa a la Llibertat, les obres ja van fer acte de presència amb la creació d’un nou pas d’emergències durant la segona fase.
Quant a les accions previstes durant la tercera fase, i que afecten principalment la plaça del Condesito, no començaran fins després de Reis. Segons va explicar la regidora en cap de l’àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Reus, Marina Berasategui, els treballs no arrencaran fins aleshores «per poder garantir una campanya de Nadal amb les menors afectacions possibles per als comerciants». L’edil va remarcar que el projecte s’havia treballat «amb proximitat» i amb reunions periòdiques amb el veïnat per adaptar-se a aquests.
La tercera fase preveu que el tram de la plaça de davant de l’edifici de la Caixa i entorn del monument sigui a un sol nivell i augmenti l’espai per ús de vianants en més de 1.000 metres quadrats. D’aquesta manera, els vehicles hauran d’emprar un nou carril. A més, l’estàtua del Condesito serà reubicada per tal de coincidir amb la bisectriu de la façana de l’edifici al seu costat i també s’introduirà nova vegetació amb l’objectiu d’augmentar la qualitat de l’espai. Concretament, s’espera incorporar més de 330 metres quadrats de zones verdes amb el projecte sencer, ascendint a un pressupost total de 2.285.544,80 euros amb les tres fases.