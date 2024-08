Reus, capital de Pokémon al territori

Marc, Nil i Àngel, administradors del grup de Telegram de la comunitat de Pokémon Go a Reus.Gerard Marti Roig

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

Era l’estiu del 2016 quan el fenomen Pokémon Go aterrà a Espanya i desfermà una passió col·lectiva que ultrapassà els fans de la franquícia. Els Pokémon podien aparèixer en qualsevol lloc, bé sigui en un parc o al lavabo de casa, i, només amb el telèfon mòbil i el moviment d’un dit, hom tenia l’oportunitat de capturar-los. Vuit anys més tard, el fervor continua ben viu a Reus: s’ha convertit en la capital de província del joc.

La comunitat local, que aglutina uns 950 membres en un grup de Telegram, ha estat reconeguda per Niantic, l’empresa desenvolupadora de l’aplicació, com una ambaixada per la seva importància i activitat. A Catalunya, Barcelona, Lleida i Girona són els únics municipis que han rebut la qualificació. A Espanya, ronden la quinzena.

Àngel, un dels administradors del grup, detalla que l’esclat inicial va durar uns «tres o quatre mesos» i, amb el retorn a la rutina escolar, «va haver-hi una davallada important». Així i tot, «es va quedar força gent». Una base robusta i la introducció progressiva de nous mètodes de joc —com les incursions— va permetre que l’activitat continués activa i estable. El 2023, Reus va convertir-se en ambaixada. «Ha permès començar a dinamitzar altra vegada el grup i que sigui el que és ara; s’ha apuntat molta gent que havia deixat el joc i jugadors nou», detalla Àngel.

Nil, el fundador del grup de Telegram, que va néixer com una agrupació de jugadors de l’equip Valor —color vermell—, explica que, amb l’ambaixada, Niantic envia a la comunitat marxandatge —com clauers o làmines— i codis per utilitzar al joc, que es reparteixen com a recompensa entre els usuaris més actius, i l’informa de les novetats.

«L’ambaixada ha ajudat molt, però és cert que els membres, durant els últims anys, han sigut molt constants i han fet que, en cap moment, la comunitat perdés pes», assenyala Marc, també administrador. «Si ens han donat l’ambaixada és perquè hi ha hagut molta gent activa que ha fet que la comunitat es mantingués unida i que cada vegada fóssim més», afegeix. Amb la perenne acció, Reus ha vist com han aparegut més elements al mapa. «Vagis on vagis, tens una parada o un gimnàs, i això és feina de tots», apunta Marc.

Amb la celebració d’esdeveniments especials, Reus pot arribar a reunir desenes de persones que busquen capturar l’anhelat Pokémon, essent el parc de Sant Jordi el punt neuràlgic. S’ha arribat a superar la xifra de cent entrenadors. En aquestes ocasions singulars, «ve gent de Tarragona, de Riudoms, de Cambrils...», comenta Nil.

Si bé l’aplicació permet combatre amb els Pokémon i col·leccionar-los, els administradors del grup valoren que és una eina que ajuda a conèixer gent. «Nosaltres ens hem conegut al joc», reconeix Marc. «A Reus han sortit parelles del Pokémon Go», afegeix Nil. Cadascú té una història i, això, «és molt bonic de viure».