Salut
La II Cursa Fem Salut Sant Joan tindrà lloc el 12 d'abril i podrà acollir fins a 3.000 participants
Com l'any passat es podrà fer corrent i caminant i comptarà amb un recorregut adaptat per a pacients al voltant de l'Hospital
Salut Sant Joan Reus-Baix Camp organitza la segona edició de la Cursa Fem Salut Sant Joan, que tindrà lloc el diumenge 12 d'abril de 2026. Amb una previsió de fins a 3.000 participants l'activitat retén promoure l'exercici físic en commemoració del Dia Mundial de l'Activitat Física.
La sortida i arribada serà a l'Hospital Universitari Sant Joan i comptarà amb dos circuits, un de 5 quilòmetres i un adaptat per a pacients al voltant de l'Hospital d'1 quilòmetre. Les inscripcions s'obriran a inicis de l'any vinent.