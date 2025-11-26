Salut
La 1a Jornada d’Esport i Salut de Tarragona aposta per integrar l’exercici físic en el sistema sanitari
Els agents sanitaris, esportius i universitaris participants han reivindicat el paper central de l’activitat física en la salut pública del territori
Professionals de l’àmbit sanitari, esportiu i acadèmic, juntament amb estudiants, s’han reunit avui al Col·legi Oficial de Metges de Tarragona en la 1a Jornada d’Esport i Salut de Tarragona, un esdeveniment que pretén consolidar la prescripció d’exercici físic com a recurs estructural dins del sistema sanitari. La iniciativa ha estat organitzada conjuntament pels Departaments de Salut i d’Esports de la Generalitat de Catalunya, el COMT, el COPLEFC, l’Ajuntament de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili (URV).
La jornada ha posat en relleu la importància de l’exercici per afrontar l’envelliment de la població i la prevenció de malalties cròniques, i ha subratllat la necessitat que la prescripció d’activitat física arribi a tota la ciutadania. Durant la inauguració, el president del COMT, Dr. Sergi Boada, ha destacat que “l’exercici físic és una de les eines preventives i terapèutiques més potents que tenim. Aquesta jornada és el primer pas per consolidar un model real de prescripció d’exercici arreu del territori.”
Per la seva banda, la representant territorial de la Conselleria d’Esports, Estefanía Serrano, ha ressaltat la importància de la col·laboració entre salut i esport: “Prescriure exercici físic és una oportunitat per a la ciutadania i reflecteix un valor com a territori.”
La jornada ha inclòs una ponència magistral del Dr. Antelm Pujol sobre els beneficis de l’activitat física en la salut metabòlica i la prevenció de malalties cròniques, seguida de dues taules rodones. La primera ha analitzat l’evolució i els nous horitzons de la prescripció d’exercici, mentre que la segona ha presentat experiències reals del territori, destacant casos d’èxit en centres d’atenció primària, entitats socials, clubs esportius i projectes comunitaris.
Les institucions organitzadores han expressat la voluntat de donar continuïtat a aquesta iniciativa, treballant conjuntament per crear un model territorial de prescripció d’exercici físic integrat i accessible en els circuits sanitaris, i convertir la jornada en una cita anual de referència a Tarragona.