Salut
Un cirurgià del Joan XIII impulsa el primer centre de Simulació Clínica de Guinea Equatorial
Una pediatra del CAP El Morell ha impartit la primera formació en aquest nou espai
Un metge de l'Hospital Joan XXIII, Robert Memba, ha permès la creació del primer centre de Simulació Clínica de Guinea Equatorial a través de l’ONGD Más que salud (+QSalud) i en col·laboració amb la Universitat Afro-Americana d’Àfrica Central (AAUCA). El cirurgià digestiu tarragoní ha estat acompanyat per un equip de 21 cooperants procedents de diversos centres catalans.
El projecte va ser concebut fa mesos i es va materialitzar la setmana passada amb l’acte d’inauguració del centre i amb la celebració del primer curs d’iniciació a la simulació clínica impartit al país. La pediatra d’Atenció Primària del CAP El Morell, Carme Climent, ha estat una de les responsables de preparar i dirigir les sessions formatives, centrades en la creació d’escenaris clínics, el maneig d’equipaments de simulació i les metodologies docents.
El rector de l’AAUCA, Paulo Speller, ha inaugurat el nou equipament que està dotat amb tecnologia de darrera generació que permetrà a estudiants i professionals sanitaris adquirir competències avançades en un entorn segur i altament realista. Les instal·lacions, concebudes per replicar situacions clíniques reals, representen un important impuls per a la millora de la formació sanitària al país.
Durant l’acte institucional d’obertura, el viceministre de Sanitat de Guinea Equatorial, Antonio Martín Elo Elo, va reiterar el suport del govern a les iniciatives que «modernitzen el sistema i reforcen la seguretat del pacient». Tant Speller com Elo Elo van destacar l’aportació del grup català involucrat en el projecte i l’impacte que tindrà aquest nou espai en la formació dels futurs professionals sanitaris.
L’ONGD +Qsalud fa 17 anys que treballa en programes de cooperació i formació en l’àmbit de la salut. La inauguració i desplegament del curs consoliden la tasca de cooperació que aquesta entitat desenvolupa al país, i reforcen el seu compromís amb la millora de qualitat assistencial i la formació sanitària local.