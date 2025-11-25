Sostenibilitat
L'Ajuntament instal·larà bateries per a l'emmagatzematge d'energia al polígon Agro-Reus
Serà la tercera experiència municipal amb el sistema i permetrà estalviar en la factura
L’Ajuntament de Reus instal·larà bateries d’emmagatzematge d’energia al polígon Agro-Reus. El projecte, que rondarà els 1,5 MW de potència, es desenvoluparà a l’interior del dipòsit municipal de vehicles i ajudarà a «estalviar en la factura de la llum en horari nocturn», tal com assenyala el regidor en cap de l’àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat, Daniel Rubio.
La iniciativa, de caràcter municipal i independent de la comunitat energètica del polígon Agro-Reus, consistirà en la instal·lació d’uns 300 kW addicionals de placa solar fotovoltaica bifacials al dipòsit municipal de vehicles, a les pastilles on encara no hi ha pèrgoles, juntament amb les bateries. «Produiria energia per a l’Ajuntament de Reus i s’emmagatzemaria a les bateries», explica Rubio.
El regidor detalla que la producció d’energia solar a les instal·lacions municipals registra una corba molt elevada a les hores del dia que sobrepassa el consum. «La manera que tenim d’agafar aquests excedents i traslladar-los en horari on no s’està produint energia solar és a través de l’emmagatzematge», afirma.
De fet, les bateries del polígon Agro-Reus seran la tercera experiència amb aquest sistema. La primera va ser, a petita escala, amb el local de l’associació de veïns del Pinar. «Hi tenim una instal·lació aïllada, una associació de veïns que sabem que funciona i no ens han trucat mai per dir-nos que s’havien quedat sense llum», comparteix Rubio. El segon estadi serà amb la instal·lació del Pavelló Olímpic Municipal, amb una capacitat de 50 kWh. La contractació per al seu subministrament i col·locació es troba en fase d’avaluació d’ofertes rebudes. El pressupost base de la licitació era de 48.303,47 euros (IVA inclòs) i el termini d’execució serà d’un màxim de quatre mesos, de forma que s’espera que siguin una realitat el 2026. «I anirem creixent», expressa Rubio.
L’edil apunta que és probable que l’emmagatzematge d’energia agafi molta volada «aviat» i que s’activaran línies de finançament únicament i exclusiva per aquests sistemes. «Què ha de fer Reus? Tenir projectes madurs perquè, quan surtin aquestes convocatòries, estiguin a punt», valora. Les bateries del dipòsit s’han presentat a una petita línia de finançament dels FEDER. Cal recordar que l’empresa Isabel Development 4 SL té previst habilitar set plantes d’emmagatzematge d’energia elèctrica a tocar de la carretera N-340, la seu de la ITV i la subestació elèctrica SE Bellissens, factor que permetrà reduir el risc que es produeixi una apagada.
Hort solar
El pla d’inversions de l’Ajuntament de Reus per al 2026 ha reservat una partida de 50.000 euros per estudiar la implantació d’un hort solar. Rubio explica que la ciutat acabarà el present mandat «esgotant gairebé el 100% de les seves cobertes municipals disponibles per col·locar plaques». Els MW que restarien per ser «totalment eficients en horari diürn» s’assolirien amb l’hort solar, que bé pot ser de preparació pròpia o podria aprofitar algun dels projectes que s’estan plantejant des de l’àmbit privat.
L’empresa municipal Reus Energia es troba en una fase de consolidació. «Ens ha donat moltes alegries», se sincera el regidor, tot subratllant que ha estat capaç de ser «un braç executor en la línia de transició energètica, potenciant l’energia verda i sostenible». Si la voluntat és créixer més, el següent pas passarà per l’àmbit metropolità.
