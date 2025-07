Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Reus, a través de la regidoria de Bon Govern, Transparència i Participació, dona per finalitzat el projecte dels Pressupostos Participatius 2022 per ampliar la cuina al centre cívic Mestral. La proposta, nascuda de la ciutadania, va comptar amb 135 suports en el procés de votació, que li van permetre ser seleccionada en la categoria de petits projectes.

D'acord amb la proposta que es va presentar, el Centre Cívic Mestral disposa d’un nou espai de cuina més ampli, equipat amb els electrodomèstics i utensilis necessaris per poder cuinar. D'aquesta manera es pot donar cabuda a noves activitats a l'equipament. Tal com assenyalava la proposant del projecte, Charo Almendro, serà d'utilitat tant per a les entitats i col·lectius com per a la ciutadania que utilitza les activitats programades. La nova cuina es va inaugurar ahir, dimecres, 2 d'abril, amb un acte obert a la ciutadania.

La regidora de Bon Govern, Transparència i Participació, Montserrat Flores, ha mostrat la seva satisfacció per la finalització d'un altre dels projectes de la convocatòria 2022 de Pressupostos Participatius, que ha permès «presentar una necessitat i una idea, recollir l'adhesió de les persones que la van votar, treballar-ho amb els equips tècnics i, ara, mostrar com s'ha executat».