Els Premis Cambra 2025 se celebraran a firaReus Events el 27 de novembre
Es repartiran un total de 20 guardons, 15 sobre diversos àmbits empresarials i 5 més d'honor
La gala de lliurament dels Premis Cambra 2025 se celebrarà aquest dijous 27 de novembre a partir de les 20 hores a l’Auditori Antoni Gaudí del Palau de Congressos de firaReus Events. Un esdeveniment que un cop més pretén reconèixer en diversos àmbits el valor aportat per part de diverses empreses del territori en diversos àmbits i amb el lema “Valors que connecten, accions que transformen”. El president de la Cambra de Comerç de Reus, Mario Basora, apunta que el lema defineix a la perfecció el model de la corporació: “La Cambra de Comerç té cinc comarques sota el seu paraigua, cadascuna amb la seva personalitat pròpia, però que formen part d’un mateix ecosistema. Ens uneixen valors com l’esforç, la cooperació, l’arrelament, la innovació i la sostenibilitat”.
Per aquest motiu, enguany s’atorgaran una vintena de guardons. 15 d’aquests seran en reconeixement de diversos àmbits d’acció del teixit empresarial dividits en tres categories; Empresa Familiar, Internacionalització i Innovació i Sostenibilitat. Aquests dos últims àmbits s’han unit per aquesta edició, en comparativa a l’anterior que anaven per separat. A més, s’ha procurat que empreses de les cinc comarques del territori de la Cambra siguin guardonades. Alhora, es donaran 5 guardons d’honor dividits en les categories d’Emprenedoria, a la Trajectòria empresarial, a la Comunicació, al Compromís social i a la Llotja de Reus.
«Volem reconèixer a les empreses que són una mostra clara del talent que tenim al territori. Són un exemple de coratge i visió», afegeix Basora. Per la seva banda, el regidor de l’àrea d’Empresa, Formació i Ocupació de l’Ajuntament de Reus, Òscar Subirats, fa valdre l’esdeveniment com «una cita destacada del nostre calendari econòmic». «És una oportunitat per reconèixer l’activitat, el talent i la trajectòria d’un territori molt ampli i que avança i creix malgrat la infinitat de dificultats que tenim», afegeix.
L’acte serà retransmès en directe a través de Canal Reus i estarà presidit per la comissionada especial per la Competitivitat Industrial i PIME, Núria Aymerich. A més, disposa del suport de diverses empreses i institucions com la regidoria d’Empresa, Formació i Ocupació de l’Ajuntament de Reus.
