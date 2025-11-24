Societat
Reus atén 306 dones víctimes de violència de gènere aquest 2025, 64 més que l'any passat
En l’actualitat, hi ha 151 ordres de proteccions actives
L'Ajuntament de Reus, des de l'Àmbit d'Igualtat de l'Àrea de Serveis a les Persones i Drets Socials, ha atès fins al 31 d'octubre de 2025 306 dones víctimes de violència masclista. Es tracta d'una xifra superior a la de l'any passat, en què es van atendre 242 dones (+64).
Des del consistori se li han ofert diversos serveis, alguns dels quals són de caràcter universal, com el Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) que ha atès 127 dones i l'Oficina d'Atenció a la Víctima que ha atès 174.
Pel que fa als atestats policials en matèria de violència de gènere, se n’han fet 221: la Guàrdia Urbana n’ha fet 46 i Mossos d’Esquadra, 175. En l’actualitat, hi ha 151 ordres de proteccions actives.
Unes 116 dones han rebut atenció psicològica i 70 han rebut assessorament legal. A més, 9 dones víctimes de violència masclista han hagut de fer servir un allotjament d’urgència.
56 dones han estat usuàries d’ATENPRO, el servei telefònic d’atenció i protecció a víctimes de violència de gènere prestat per Creu Roja.
Víctimes mortals
Durant els dos primers trimestres d’aquest any 2025, 3 dones han estat assassinades per violència masclista a Catalunya, segons dades de la Generalitat de Catalunya.
D’acord amb les dades publicades fins avui pel Ministeri d'Igualtat, el nombre de dones assassinades per violència masclista a l'estat espanyol ascendeix a 38 en 2025 i a 1.333 des de 2003, quan es van començar a recopilar aquestes dades. Unes xifres molt similars a les de l’any passat durant el mateix període, en què 40 dones havien estat assassinades per violència masclista.
Com demanar ajuda?
Per demanar ajuda en cas de violència masclista, hi ha un telèfon específic d'atenció i informació: 900 900 120. Funciona les 24 hores cada dia de l'any i atén consultes i urgències. És gratuït, no queda registrat al mòbil i és confidencial.
En cas d'emergència davant d'una agressió, cal trucar al 112 o demanar ajuda per WhatsApp al 601 001 122.
Pel que fa a l'Ajuntament de Reus, les dones víctimes de violència masclista són ateses des de l'Àmbit d'Igualtat de l'Àrea de Serveis a les Persones i Drets Socials a través del SIAD (Casal de les Dones) i l'OAV (a la comissaria de la Guàrdia Urbana).