Transport
Mercaderies per l'Interior demana que s'aturi el projecte de la intermodal a Vila-seca
La plataforma assegura que la seva construcció impedirà un corredor interior exclusiu per a mercaderies
La plataforma ciutadana Mercaderies per l’Interior adverteix que la construcció de l’estació intermodal de viatgers de Vila-seca, tal com està plantejada pel Ministeri de Transports, «impediria definitivament la implantació d’un corredor ferroviari interior exclusiu per a mercaderies». Es tracta d'una reivindicació que la plataforma defensa des de fa més de sis anys per allunyar els trens de càrrega dels nuclis urbans per motius de seguretat, salut, sostenibilitat i competitivitat econòmica.
Durant aquests més de sis anys la plataforma ha recorregut el territori, reunint-se amb ajuntaments, entitats veïnals, organitzacions empresarials i institucions per assolir un consens ampli sobre un traçat interior que desviï les mercaderies del litoral i també dels centres de Reus i El Vendrell, mitjançant bypassos específics.
A partir de l’Estudio de viabilidad de la red arterial ferroviaria en el área de Tarragona del Ministeri, i incorporant les aportacions del territori, s’ha definit un traçat alternatiu per fer passar els trens de mercaderies per l’interior que la immensa majoria d’agents locals dona per bo.
Tot i això, el Ministeri ha impulsat paral·lelament el projecte de l’Estació Intermodal de Vila-seca, una infraestructura per a viatgers situada en un punt especialment sensible: la cruïlla ferroviària de Vila-seca, on convergeixen el Corredor Mediterrani (ample estàndard) i l’autopista ferroviària Madrid–Saragossa–Reus (ample ibèric), juntament amb els serveis regionals i rodalies procedents de Lleida, Reus, Móra, Tortosa i València.
La solució proposada pel Ministeri per fer possible el desviament de mercaderies per l’interior exigeix dissenyar un nus ferroviari complex, capaç d’assumir vuit moviments clau: València–Tarragona, València-Barcelona, Reus-Tarragona, Tarragona-Barcelona i els moviments inversos, a més dels serveis generats pel Port de Tarragona.
Mercaderies per l’Interior sosté que aquest nus «és totalment incompatible amb la ubicació simultània d’una estació intermodal de viatgers i amb el traçat previst del tramvia». El conflicte és doble: d’espai –no hi caben totes les infraestructures– i d’explotació –els viatgers quedarien literalment envoltats de trens de mercaderies. «Això representaria una gran concentració de risc per la vida i la salut dels viatgers», alerta l’entitat. Per la futura estació està previst que hi passin més de 1,5 milions de viatgers anuals.
El Consejo Asesor del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, per la seva banda, que va afirmar que la necessitat de l’estació intermodal «no està suficientment justificada ... i, per tant, no hauria d'escometre's» i que «el trànsit de mercaderies per ferrocarril per la zona no està resolt a la vista dels volums de trànsit i els riscs de les mercaderies que circularan per la xarxa».
La plataforma adverteix que de res servirà una nova estació intermodal si no es planifica de manera coordinada amb la construcció de la línia ferroviària per l'interior, imprescindible perquè les mercaderies circulin de forma segregada del trànsit de passatgers i es protegeixi així la seguretat i la qualitat de vida de les persones. «No podem repetir els errors del passat. Les mercaderies han de deixar de passar per la costa, travessant zones densament poblades i turístiques, amb els riscos i impactes que això comporta», assenyalen des de Mercaderies per l’Interior.
Mercaderies per l’Interior adverteix que si aquesta estació intermodal tira endavant, els municipis de Reus, Vila-seca, Tarragona, Altafulla, Torredembarra, Creixell, Sant Vicenç de Calders i el Vendrell quedarien condemnats a mantenir per sempre el pas de trens de mercaderies pel centre de les seves ciutats i barris.
Per tot plegat, Mercaderies per l’Interior manifesta el seu rebuig frontal al projecte de l’estació intermodal de Vila-seca i demana que s’aturi fins que es garanteixi un traçat interior segregat per a mercaderies, que permeti allunyar els trens dels nuclis urbans i assegurar una mobilitat sostenible, coherent, segura i respectuosa amb les persones i amb el territori.
Des de la plataforma ciutadana es recorda que l'actual circulació de trens de mercaderies –algunes, perilloses– per la franja litoral genera impactes ambientals, urbanístics i de seguretat incompatibles amb els objectius de sostenibilitat i cohesió territorial que promouen tant la Unió Europea com les administracions locals i autonòmiques.