La Plataforma Feminista del Camp convoca una manifestació unitària pel 25-N
La concentració sortirà del Mercat del Carrilet i acabarà a la plaça del Mercadal
La Plataforma Feminista del Camp ha convocat una manifestació unitària per a demà, dimarts 25 de novembre, a les 18.30 hores amb motiu del dia contra les violències masclistes.
Sota el lema El patriarcat apunta, el racisme dispara, l’organització crida a reivindicar el feminisme que defensa els drets i llibertats per a tothom. «El feminisme és inqüestionablement antiracista. No permetrem que davant d’un feminicidi es busquin les causes en l’origen de qui l’ha comès i s’ignori el patriarcat; i no permetrem que només importin els assassinats quan serveixen per llançar un discurs d’odi cap a les persones migrants», assevera.
La manifestació iniciarà a l’entorn del Mercat del Carrilet i recorrerà l’avinguda homònima, el raval de Robuster, el Fossar Vell i el carrer Major, abans de concloure a la plaça del Mercadal.
«Aquest 25-N sortim a evidenciar que ni tornarem a estar tancades a les nostres cases ni pararem fins que totes les companyes puguin viure dignament», tanca la plataforma.
Sergi Peralta Moreno