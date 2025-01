Les bústies per denunciar violències masclistes arriben als instituts de Reus

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

Va ser l’estiu del 2023 quan es va presentar el projecte La Bústia. Gestionat per l’associació Heroïnes Anònimes, de la mà de la Comunalitat Reus Sud, consisteix en la instal·lació d’una bústia en espais discrets, d’ús quotidià i accessibles —com una farmàcia, una carnisseria o un Centre d’Atenció Primària— amb què les dones poden demanar suport o ajuda en casos de violència masclista.

Ja n’hi ha nou col·locades en equipaments i establiments de la ciutat, però la iniciativa s’ha anat estenent més enllà dels límits del Reus Sud i, fins i tot, ha arribat als centres educatius. En concret, ja n’hi ha a l’Institut Escola Pi del Burgar i la intenció és posar-ne una altra a l’Institut Lluís Domènech i Montaner.

La presidenta d’Heroïnes Anònimes, Laura Recasens Salvadó, detalla que l’entitat, el 2024, juntament amb Icària Cooperativa, va encetar un projecte anomenat La meva bústia, subvencionat pel Departament d’Igualtat i Feminisme.

En una primera fase, es va formar professorat i famílies i es van dur a terme tallers a l’alumnat dels instituts. Un dels punts que contemplava el programa era la creació d’una comissió lila al centre educatiu i que, des d’allí, es produís la implantació de la bústia i es difongués entre la comunitat educativa la seva utilitat. Pi del Burgar i Domènech i Montaner van ser els dos primers que van acceptar la proposta.

«El que no podem fer és obviar que la violència masclista és un problema sistèmic i l’hem de fer extensiu a tots els actors de la societat civil, i aquí també entra l’educació», apunta Recasens Salvadó.

Analitza que, amb l’experiència viscuda amb la Comunalitat Reus Sud, «moltes vegades hi havia dones que patien violències, però es trobaven en un context en què no podien o no sabien com denunciar-ho». «Es tracta d’acostar aquests serveis a la quotidianitat», subratlla.

El funcionament de les bústies dels instituts és «exacte» a la resta de bústies. Les persones que ho necessitin poden deixar-hi una butlleta amb el seu cas i les dades de contacte —un àlies i el número de telèfon— i l’entitat, en recollir les paperetes, es posarà en contacte amb elles i les derivarà cap al servei corresponent. Per tot plegat, espera que, «una vegada es faci més difusió, molts més centres s’interessin pel projecte».

Recasens Salvadó afegeix que, com que «el projecte de les bústies s’ha vist que era útil», s’ha extrapolat no només als instituts, sinó també a altres municipis del territori, com són Riudoms, Arbolí i Cornudella del Montsant.

«Hem de prioritzar la utilitat de les coses i el servei públic que fa un determinat projecte», comenta. També s’està treballant per col·locar-ne dues a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

Punt informatiu

La presidenta d’Heroïnes Anònimes remarca que, a banda de ser un espai on denunciar casos de violència masclista, les bústies també actuen com a punt informatiu, ja que inclouen els telèfons de contacte de serveis com la línia d’atenció contra la violència masclista (900 900 120), Ca la Conxita, el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de Reus, la Guàrdia Urbana o el 112.

Recasens Salvadó fa una valoració «positiva» del projecte La Bústia perquè «realment és útil». «Moltes de les dones potser no han llençat la butlleta, però com que juntament amb la bústia hi ha informació de Ca la Conxita, potser han vingut i poden començar a teixir una xarxa de suport mutu», destaca.

«Moltes vegades aquestes persones no volen denunciar, però sí que necessiten un suport comunitari i, des d’aquest espai, les ajudem», conclou.