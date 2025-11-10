Societat
Reus atén 306 dones víctimes de violència de gènere durant el 2025, 64 més que l'any passat
Instal·len sis senyals a les entrades de la ciutat per "lluitar" contra les violències masclistes i LGBTIfòbiques
Des de l'1 de gener i fins al 31 d'octubre d'enguany, l'Ajuntament de Reus ha atès 306 dones víctimes de violència masclista en diversos serveis municipals, segons ha pogut saber l'ACN.
Es tracta d'una xifra superior a la de l'any passat quan durant el mateix període es van atendre 242 dones a la capital del Baix Camp. L'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, ha dit que desconeixen si hi ha un increment de violència contra les dones, però sí que ha valorat positivament que les víctimes "utilitzin els recursos que existeixen".
Aquests dies, l'Ajuntament ha instal·lat sis senyals a les entrades de la ciutat per "lluitar" contra les violències masclistes i LGBTIfòbiques. L'alcaldessa ha dit que és un "gest simbòlic, però important".