L’Arquebisbat de Tarragona titlla de «fet gravíssim» el tancament del temple de la Sang de Reus
Diu que el problema és amb «alguns membres» de l'entitat, no amb la congregació en si
L’Arquebisbat de Tarragona titlla de «fet gravíssim» el tancament del temple de la Puríssima Sang. A totes les misses que s’han celebrat a Reus aquest cap de setmana s’ha llegit un missatge, en nom del vicari general, Santi Soro, que tracta «la situació que malauradament vivim per la complexa situació amb alguns membres de la Reial Congregació».
En el text, Soro matisa que l’escenari de tensió «no és amb la congregació, sinó amb alguns membres de la cessada junta de govern». «No cal dir que en tot moment l’arquebisbe i l’Arquebisbat han desitjat i cercat una sortida amical i fraterna, però també és veritat que ens hem trobat amb circumstàncies difícils», assegura.
El vicari general aclareix que el temple pertany a la congregació, però el 1867, veient que s’hi feia culte públic, l’arquebisbe va convertir-lo en una nova parròquia. Tenint en compte això i que la Sang «és una associació pública de fidels, que vol dir que actua en nom de l’Església», considera que «no té sentit que algunes persones de la mateixa desacatin l’autoritat eclesiàstica i no s’avinguin a un diàleg constructiu i eclesial».
Soro tanca denunciant el «fet gravíssim» que suposa el tancament de la parròquia «sense avisar el rector», qui «a hores d’ara encara no té notificació de les raons per les quals s’ha pres aquesta decisió tan dràstica».
