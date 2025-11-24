Animals
Denuncien diversos incidents i atacs a gats del carrer a Reus durant 2025
La colònia de les piscines va patir un descontrol de la població que ja està solucionat
Entitats animalistes que actuen a la ciutat de Reus denuncien que durant aquest any 2025 han patit diversos incidents relacionats amb colònies de gats i amb gats de carrers. Unes colònies gestionades des del projecte GAT, que uneix a l’Ajuntament de Reus junt amb associacions animalistes per gestionar les colònies de gats. Segons explica la presidenta de l’associació Reus Gats, Ester Amill, una de les colònies que enguany ha tingut problemes ha estat la localitzada a les piscines municipals. «Allí hi ha tres punts d’alimentació i dos d’ells estan controladíssims. Però el que estava situat més a prop del barranc l’accés era difícil i la població de la colònia es va descontrolar», comenta la presidenta. No obstant això, el punt d’alimentació va ser reubicat i la situació ja està controlada.
Malgrat tot, el control de les poblacions de les colònies no tan sols han estat un dels maldecaps dels voluntaris que treballen a través d’associacions que formen part del projecte GAT, com és el cas de Reus Gats, sinó també els atacs a aquests animals pel carrer. Amill assegura que hi ha hagut diversos casos d’atropellaments fortuïts, trets amb pistoles de balins i, fins i tot, presumptes enverinaments d’aquests animals. «No podem afirmar que siguin enverinament al 100%, perquè no ens podem permetre pagar les necròpsies, però els símptomes de molts gatets concorden amb un enverinament. Hem tramitat bastants incidències enguany», lamenta. A la vegada, reclama a l’administració que garanteixi més recursos perquè les entitats puguin fer la seva feina. «Està molt bé la nova llei de benestar animal, però si després no arriben els ajuts o els diners als ajuntaments i associacions ens obliga a afrontar nosaltres el cost d’aquesta llei», sigui vacunant o xipant, critica.
A més, una situació que es veu agreujada en un context d’augment d’abandonaments de gats domèstics a la ciutat. Segons dades del consistori reusenc durant l’any 2024 es van recollir 37 gats de la via pública, dels quals només 5 van ser recuperats per l’amo. Amb xifres de gener a agost de 2025, es comptabilitzen ja 42 felins arreplegats, dels quals només 4 han estat recuperats. Gats que, en la majoria, tot i que siguin domèstics no s’han xipat ni esterilitzat. Roman Casanovas, de l’Última Llar, apunta que aquesta situació es deu al fet que els seus amos prefereixen estalviar-se la despesa, ja que «esperen que el gat no surti de casa». Ara bé, l’aparició d’aquests felins extraviats, de manera accidental o intencionada, en les colònies de gats poden provocar que aquestes es descontrolin.
Els voluntaris
Davant d’una tasca com aquesta i amb una vuitantena de colònies de gats registrades calen moltes mans per poder arribar a tot arreu. Per aquest motiu, Amill fa valdre i agraeix la feina feta i hores de dedicació per part dels voluntaris que treballen com a gestors de les colònies. «Dediquem moltes hores, hi ha molt de sacrifici. La gent que està jubilada sí que pot dedicar més estona, però els que treballem hem de fer servir el nostre temps lliure per això», assenyala.
A més, la presidenta de Reus Gats assegura que la feina dels voluntaris garanteix que la situació viscuda a la colònia de les piscines enguany sigui poc freqüent: «Els gestors estan molt pendents i quan arriba un gat nou ràpidament avisa, l’agafem i es procedeix com cal. I també s’encarreguen de posar el menjar i retirar les restes». Un voluntariat que, a més, cada vegada és més paritari, ja que tot i que en un inici la majoria eren dones, cada vegada «hi ha més homes que ens ajuden».
Reus
Els abandonaments de gats domèstics augmenten a Reus: molts, sense xipar ni vacunar
Sergi Peralta Moreno
Reus
Els animals de companyia ja poden accedir als edificis municipals de Reus
Sergi Peralta Moreno