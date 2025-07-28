Benestar Animal
Els animals de companyia ja poden accedir als edificis municipals de Reus
Per norma general, només podrà haver-n’hi un a la vegada per garantir la convivència
Els animals de companyia ja són benvinguts a les dependències municipals. L’Ajuntament de Reus ha adaptat la normativa local per permetre l’accés de gossos, gats i fures als espais destinats a l’atenció ciutadana, el registre o la presentació de tràmits administratius, així com als centres cívics, sempre que s’hi entri per consultar informació.
«Volem ser un Ajuntament pet friendly», va expressar l’alcaldessa, Sandra Guaita. Això no obstant, a la vegada només n’hi podrà haver un, per garantir la convivència, excepte en els indrets prou amplis.
Fins ara, l’ordenança municipal de civisme prohibia l’entrada general dels animals —sense una autorització explícita— als edificis municipals, excepte als gossos d’assistència degudament acreditats.
«Hem adaptat la realitat de l’Ajuntament a la llei de defensa animal i als usos de la ciutadania, perquè ja ens trobàvem moltes vegades en el dia a dia que venien persones amb l’animal de companyia i era lògic que els puguem permetre l’accés perquè no generen cap problema», va valorar el regidor de l’àrea de Serveis Generals, Manel Muñoz. La mesura s’ha aprovat mitjançant decret d’alcaldia.
Per animals de companyia s’entenen els gossos, els gats i les fures, si bé es pot arribar a preveure «tot aquell que convisqui amb les persones», va comentar l’edil. Els gossos hauran d’anar lligats amb una corretja curta, de 50 centímetres. En el cas de gats i fures, hauran d’anar dins de les gàbies o cistells de transport.
Els seus amos seran els responsables de garantir que es mantingui la seguretat i no es provoqui cap mena de dany, de forma que hauran d’adoptar les mesures necessàries per evitar ocasionar molèsties. El temps de permanència serà el mínim imprescindible per dur a terme les gestions.
I a l’autobús?
En paral·lel, l’Ajuntament està «analitzant» com pot habilitar l’accés dels animals de companyia, també, al transport públic. Guaita i Muñoz van detallar que els tràmits són «diferents» i una mica més complexos en tractar-se d’una empresa municipal qui ho gestiona.
Cal recordar que, al Pla d’Acció Municipal (PAM) 2023-27, s’explicita la voluntat de disposar dels mecanismes necessaris per tal que les mascotes puguin accedir als autobusos urbans.
«La voluntat és continuar avançant en els drets dels animals», va assenyalar la batllessa, Sandra Guaita, tot recordant altres iniciatives en marxa, com la creació de l’espai d’acollida temporal per a gats —les obres ja s’han adjudicat—, la millora dels indrets d’esbarjo per a gossos o el procés per tenir una oficina de benestar animal.
