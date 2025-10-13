Benestar animal
Els abandonaments de gats domèstics augmenten a Reus: molts, sense xipar ni vacunar
Les entitats apunten que «no tothom es pot permetre» el cost de tenir un animal
Veure gats pels carrers de Reus no és una imatge poc freqüent. Així i tot, en els últims mesos se’n detecten més. A banda de la vuitantena de colònies, les entitats alerten que s’estan registrant més recollides i més abandonaments de felins. Malgrat que sigui d’obligat compliment per llei, la manca del xip dificulta la localització del propietari.
Segons dades facilitades per l’Ajuntament de Reus, el 2024 es van recollir 37 gats de la via pública. D’aquests, només 5 van ser recuperats per l’amo. El present 2025, amb xifres fins al mes d’agost, s’havien comptabilitzat 38 abandonaments —només 4 dels 42 que van ser arreplegats van tornar amb la propietat—. «La situació ha empitjorat bastant: a la via pública apareixen molts gats domèstics, sense xip o que no es reclamen», concreta Roman Casanovas, de l’Última Llar.
La presidenta de l’associació Reus Gats, Ester Amill, explica que, arran de la nova llei de benestar animal, que és «molt exigent amb els propietaris, en qüestions com el xipatge, el cens o les vacunes», hi ha hagut «molts abandonaments». «El 80% dels gatets que hem recollit són molt mansos, han estat abandonats i, en alguns casos, no estan esterilitzats», adverteix. Sense el xip, és «molt difícil» que tornin a la seva llar i «la gent tampoc ho entén». «Molts gats no surten de casa, però que se t’escapi és una situació que pot passar», assegura. Casanovas també declara que «els amos no es fixen tant en posar xips als gats» i que n’hi ha «que tampoc es vacunen perquè no surten de casa», de forma que «no s’està protegint el gat». «Sol haver-hi més contagis en gats domèstics que amb gossos», diu. A més, molts felins «no es reclamen perquè els propietaris pensen ‘ja vindrà’». Amb el creixement de les poblacions als carrers, Amill comenta que s’ha detectat un repunt de violència contra les colònies.
La presidenta de Reus Gats subratlla que la llei «està molt bé», però matisa que hauria d’haver anat de bracet d’«acompanyament i, sobretot, un ajut econòmic». «Hauria estat bé que es facilités la gent a xipar, traient preus especials, per exemple, o oferint uns anys de coll per anar completant els passos», reflexiona, tot afirmant que amb els imports que costen esterilitzar l’animal, xipar-lo i donar-lo d’alta al cens «no tothom s’ho pot permetre» i, en conseqüència, «malauradament la gent abandona». Fins i tot esmenta que s’han trobat casos en què els amos abandonen la seva mascota perquè el llogater no permet tenir-ne al pis. A més, assenyala que les adopcions «també han disminuït molt» i que «una cosa va lligada a l’altra».
Casanovas afegeix que la pandèmia va ser un punt d’inflexió. «Es van adoptar molts més animals i, els anys posteriors, s’han recollit més gats domèstics del normal; pensem que hi va haver molta gent que a la pandèmia va adoptar i, després, els ha abandonat», considera.
Gossos
Amb els gossos, la situació és diferent: se segueix la línia de l’any passat, si bé amb una millora significativa en comparació amb el 2023. El 2024, es van recollir 138 cans, un descens respecte dels 176 de l’any anterior. D’aquests, un 32,61% van ser recuperats per l’amo i es van registrar 93 abandonaments. Amb el tancament de l’agost, enguany ja s’havien identificat 94 gossos i un 32,98% van tornar a casa seva, amb un còmput de 63 abandonaments comptabilitzats.
El regidor de l’àrea de Medi Ambient, Sostenibilitat i Via Pública, Daniel Rubio, detalla que ha augmentat lleugerament l’adopció, però que «malauradament, fins que l’abandonament sigui zero hem de continuar implementant polítiques per promoure la tinença responsable i l’adopció d’animals de companyia». En aquesta línia, recorda que el portal web reus.cat/benestar-animal facilita el procés d’adopció des de casa, ja que els usuaris poden veure les fitxes dels animals adoptables, així com els mecanismes que cal seguir.