Economia
Un Treball de Fi de Màster estudia la predisposició per adoptar una moneda local a Reus
Sergi Pijuan, alumne de màster a la UOC, du a terme l'anàlisi per recopilar les visions de ciutadans, negocis i entitats
Un Treball de Fi de Màster (TFM) està analitzant la predisposició de la ciutadania, els negocis i les entitats de Reus per adoptar una possible futura moneda local. Sergi Pijuan, alumne del Màster en Anàlisi Econòmica de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), ha emprès l’estudi arran del seu interès «pels sistemes de monedes complementàries com a eina de desenvolupament regional i per mitigar l’impacte de les desigualtats territorials i l’especulació financera». En el cas de Reus, l’opció s’està valorant des de l’anterior mandat, motiu que l’ha portat a centrar el treball en la ciutat. «La mena d’estudi és una forma que vèiem útil per poder aportar alguna cosa en la seva consideració», afegeix Pijuan.
En el qüestionari, obert fins al 5 de desembre, es pregunta al ciutadà si la idea de la divisa complementària l’atrau, si s’ajustaria a la seva forma de fer, si li costaria adaptar-se o si l’ajudaria a estalviar, a més de promoure la reflexió sobre assumptes com si considera que li permetria consumir d’una manera més sostenible. Es pot participar en l’estudi a través de l’enllaç web https://bit.ly/moneda-reus.
Els resultats es presentaran el mes de febrer en una jornada sobre la moneda local, organitzada conjuntament amb CoopCamp, l’ateneu cooperatiu del Camp de Tarragona.
Va ser en l’anterior mandat que Reus va començar a plantejar-se la idoneïtat d’implantar una moneda local, en detectar que bona part de les subvencions que es concedeixen s’inverteixen en proveïdors de fora del municipi. Segons va explicar l’actual regidor d’Empresa, Formació i Ocupació, Òscar Subirats, el nou Pla d’Acció de l’Economia Social, Solidària i Cooperativa determinarà les línies d’actuació i les prioritats en aquest àmbit i «en quin lloc correspon d’importància d’execució la moneda local». El document s’està treballant en consens amb l’entorn de l’economia social i solidària, de forma que els agents podran opinar si consideren que és un projecte important o no, així com de quina manera.
Reus
L’Ajuntament i l’entorn de l’economia social decidiran si volen implantar la moneda local
Sergi Peralta Moreno