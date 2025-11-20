Viral
El reusenc que presentarà les campanades de cap d’any a La 1 de TVE
Atresmedia comptarà amb Cristina Pedroche i Alberto Chicote, mentre que Mediaset aposta per Sandra Barneda i Xuso Jones
Andreu Buenafuente, nascut a Reus, i la seva parella Silvia Abril seran els encarregats de presentar les campanades de cap d’any a La 1 de TVE. La televisió pública aposta per aquesta parella de còmics amb àmplia experiència realitzant conducció d’esdeveniments de gran audiència, buscant repetir l’èxit que va aconseguir la cadena l’any passat.
L’elecció de RTVE suposa un relleu respecte a la parella de ‘La Revuelta’, David Broncano y Lalachus, que el 2024 va aconseguir que La 1 s’imposés en audiència davant Antena 3. Ara, Buenafuente i Abril hauran de mantenir l’interès del públic en una nit molt competitiva, en la qual Atresmedia comptarà amb Cristina Pedroche i Alberto Chicote, presentadors de les campanades durant la darrera dècada, i Mediaset apostarà per Sandra Barneda i Xuso Jones.
Camp de Tarragona
10 plans nadalencs a Tarragona que no et pots perdre: fires, mercats i pessebres
Daniel Cabezas Ramírez
No és la primera vegada que ambdós còmics comparteixen la conducció d’un esdeveniment de gran rellevància. El 2019 i el 2020 van presentar la gala dels Premis Goya, amb una recepció positiva del públic i lideratge d’audiència. Les seves actuacions combinen humor i espontaneïtat, i alguns dels seus moments, com el comiat de la gala de 2020, van ser àmpliament comentats a les xarxes i mitjans.
Les campanades s’emetran des de la Puerta del Sol de Madrid, i RTVE ha avançat que inclouran elements de producció innovadors i connexions en directe amb diferents punts del país. L’emissió comptarà amb retransmissió simultània a La 1 i plataformes digitals, i s’espera que l’experiència combinada de Buenafuente i Abril mantingui La 1 com a referent en audiència durant la Nit de Cap d’Any espanyola.