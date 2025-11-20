Diari Més

El reusenc que presentarà les campanades de cap d’any a La 1 de TVE

Atresmedia comptarà amb Cristina Pedroche i Alberto Chicote, mentre que Mediaset aposta per Sandra Barneda i Xuso Jones

Imatge d’arxiu de la Puerta del Sol de Madrid durant la Nit de Cap d’Any.

Imatge d’arxiu de la Puerta del Sol de Madrid durant la Nit de Cap d’Any.EFE

Daniel Cabezas Ramírez
Publicat per
Daniel Cabezas Ramírez

Creat:

Actualitzat:

Andreu Buenafuente, nascut a Reus, i la seva parella Silvia Abril seran els encarregats de presentar les campanades de cap d’any a La 1 de TVE. La televisió pública aposta per aquesta parella de còmics amb àmplia experiència realitzant conducció d’esdeveniments de gran audiència, buscant repetir l’èxit que va aconseguir la cadena l’any passat.

L’elecció de RTVE suposa un relleu respecte a la parella de ‘La Revuelta’, David Broncano y Lalachus, que el 2024 va aconseguir que La 1 s’imposés en audiència davant Antena 3. Ara, Buenafuente i Abril hauran de mantenir l’interès del públic en una nit molt competitiva, en la qual Atresmedia comptarà amb Cristina Pedroche i Alberto Chicote, presentadors de les campanades durant la darrera dècada, i Mediaset apostarà per Sandra Barneda i Xuso Jones.

No és la primera vegada que ambdós còmics comparteixen la conducció d’un esdeveniment de gran rellevància. El 2019 i el 2020 van presentar la gala dels Premis Goya, amb una recepció positiva del públic i lideratge d’audiència. Les seves actuacions combinen humor i espontaneïtat, i alguns dels seus moments, com el comiat de la gala de 2020, van ser àmpliament comentats a les xarxes i mitjans.

Les campanades s’emetran des de la Puerta del Sol de Madrid, i RTVE ha avançat que inclouran elements de producció innovadors i connexions en directe amb diferents punts del país. L’emissió comptarà amb retransmissió simultània a La 1 i plataformes digitals, i s’espera que l’experiència combinada de Buenafuente i Abril mantingui La 1 com a referent en audiència durant la Nit de Cap d’Any espanyola.

