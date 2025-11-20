Recerca
El Sant Joan de Reus lidera una recerca per millorar i accelerar el diagnòstic de l'ELA
L'estudi identifica els criteris de Gold Coast com a eina diagnòstica «més sensible i fàcil d'aplicar»
El servei de Neurofisiologia Clínica de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha liderat una metaanàlisi internacional per revisar i optimitzar els criteris diagnòstics de l'esclerosi lateral amiotròfica (ELA) per millorar i accelerar la detecció primerenca de la malaltia neurodegenerativa. L'estudi ha determinat que criteris de Gold Coast són una eina diagnòstica «més sensible i fàcil» d'aplicar que altres criteris utilitzats actualment, com són els de l'Escorial o els d'Awaji-shima. La troballa pot contribuir a diagnosticar un nombre més gran de casos reals d'ELA i fer-ho en fases més primerenques. L'estudi s'ha publicat a la prestigiosa revista Clinical Neurophysiology d'aquest mes de novembre.
Segons l'estudi encapçalar pel doctor Enzo von Quednow, els criteris de l'Escorial o els d'Awaji-shima que s'utilitzen àmpliament per diagnosticar l'ELA, tenen limitacions «rellevants» com la complexitat d'interpretació per a professionals sanitaris i pacients, i la «reduïda sensibilitat diagnòstica», que poden endarrer el reconeixement de la malaltia retardar els assaigs clínics que investiguen noves teràpies prometedores.
Des de l'any 2020 que s'avalua l'eficàcia dels criteris de Gold Coast com una nova alternativa per simplificar i millorar el diagnòstic d'ELA en les fases més inicials. Per primera vegada, el servei de Neurofisiologia Clínica de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha liderat una metaanàlisi per integrar tota la informació disponible i valorar-ne la precisió diagnòstica. En concret, s'han analitzat 9 estudis que inclouen un total de 9.656 pacients. Els resultats són que els criteris Gold Coast tenen una sensibilitat molt elevada (95-97%) i una precisió global (AUC) de fins a 0,95, la més elevada entre els sistemes comparats.