Diari Més

Guardó

Justícia distingeix el Col·legi de l'Advocacia amb una medalla d'honor

El govern català valora els seus 180 anys de trajectòria i la seva tasca capdavantera en diversos àmbits

Fotografia de família de la Junta de Govern de l'organisme.

Fotografia de família de la Junta de Govern de l'organisme.Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Reus

Publicat per
Sergi Peralta Moreno

Creat:

Actualitzat:

El Departament de Justícia i Qualitat Democràtica ha distingit l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Reus amb una medalla d'honor per serveis excepcionals a la justícia. El Govern català valora els seus 180 anys de trajectòria, un període en què «ha crescut, ha evolucionat i s'ha anat adaptant als canvis socials, econòmics i tecnològics, fins a consolidar-se com un referent en l'àmbit del dret i la justícia». Així mateix, valora la seva tasca capdavantera «en la defensa dels drets fonamentals, en la gestió del torn d'ofici i en l'assistència a les víctimes violència de gènere», així com de la integració de les noves tecnologies, tot esdevenint «un model per a altres institucions».

El degà de l'organisme, Sergi Guillén, explica que «és el reconeixement a la bona feina que realitza la institució» i «a 180 anys d'història, és clar, però sobretot a la imprescindible funció social que realitza l'advocacia en general i la del torn d'ofici en particular». «I el més important, un reconeixement a tots els advocats col·legiats a Reus», conclou.

tracking