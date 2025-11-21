Guardó
Justícia distingeix el Col·legi de l'Advocacia amb una medalla d'honor
El govern català valora els seus 180 anys de trajectòria i la seva tasca capdavantera en diversos àmbits
El Departament de Justícia i Qualitat Democràtica ha distingit l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Reus amb una medalla d'honor per serveis excepcionals a la justícia. El Govern català valora els seus 180 anys de trajectòria, un període en què «ha crescut, ha evolucionat i s'ha anat adaptant als canvis socials, econòmics i tecnològics, fins a consolidar-se com un referent en l'àmbit del dret i la justícia». Així mateix, valora la seva tasca capdavantera «en la defensa dels drets fonamentals, en la gestió del torn d'ofici i en l'assistència a les víctimes violència de gènere», així com de la integració de les noves tecnologies, tot esdevenint «un model per a altres institucions».
El degà de l'organisme, Sergi Guillén, explica que «és el reconeixement a la bona feina que realitza la institució» i «a 180 anys d'història, és clar, però sobretot a la imprescindible funció social que realitza l'advocacia en general i la del torn d'ofici en particular». «I el més important, un reconeixement a tots els advocats col·legiats a Reus», conclou.
