L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus presenta candidatura per rebre la Creu de Sant Jordi

L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus ha enviat proposta de candidatura perquè se li concedeixi la Creu de Sant Jordi, un dels màxims reconeixements que atorga la Generalitat de Catalunya i que reconeix personalitats i entitats pels seus serveis prestats. Amb 180 anys de trajectòria, l’entitat ha estat «pionera en moltíssimes coses», expressa el seu degà, Sergi Guillén.

La defensa de les víctimes de violència de gènere, l’ús de la llengua catalana en els àmbits jurídic i judicial o la innovació tecnològica són exemples dels mèrits que justifiquen la sol·licitud. «Crec que la institució mereix la distinció», expressa. Guillén esmenta que la idea va sorgir cap al maig del 2024 de «forma anecdòtica», en assistir a un acte a la seu d’una altra entitat amb una antiguitat similar i que havia rebut el guardó.

«La junta no hem estat mai persones que ens agradi la notorietat, però sí que volem intentar tornar a prestigiar la professió i el col·legi; mai ens havíem interessat per això i, aleshores, vam considerar oportú demanar un dels reconeixements més importants que hi ha a Catalunya, com és la Creu de Sant Jordi», se sincera. «La concessió o no, no depèn de nosaltres, però crec que sol·licitar-la ho havíem de fer», afegeix. El col·legi s’ha trobat amb la «grata sorpresa» que altres institucions i personalitats «li han donat més rellevància que nosaltres mateixos».

El primer valor que defensa la institució és que «vam ser pioners en l’assistència a la víctima de violència de gènere». El Col·legi de l’Advocacia de Reus va crear un servei d’assistència a la víctima des del primer moment, és a dir, des que es formalitza la denúncia; anys abans que la llei estengués la mesura «a la resta de l’Estat». «Nosaltres hem estat anys sols donant un servei imprescindible a la víctima i hem estat referència, perquè el protocol que tenim a Reus és el que s’ha estès als altres col·legis d’advocats», detalla Guillén.

La introducció de les noves tecnologies és un altre dels fonaments de la instància. El de Reus va ser un dels primers col·legis professionals que va oferir assistències telemàtiques durant l’època de la covid-19, una iniciativa que «també es va estendre a altres col·legis, que ens trucaven per saber com ho havíem fet». Fins i tot, «hem estat referència en el català», i és que la llengua pròpia s’utilitzava en les actes de la dècada del 1920, «quan no ho feia ningú».

També es posa en relleu la gestió del Torn d’Ofici, que «sempre ho hem fet de cara a una assistència immediata i integral, sigui el demandat o el demandant», i el compromís amb la formació, que s’exemplifica, per exemple, amb l’organització del primer congrés sobre directives europees que es va celebrar a Catalunya.

Això no obstant, el degà considera que l’advocacia, en general, «ha estat un referent històric que, amb el temps, s’ha anat perdent, i l’hem de tornar a recuperar». «Un advocat és una persona que et deslliurarà de molts maldecaps de futur», apunta. Guillén sent que hi ha una «falta de respecte», sobretot, «cap al Torn d’Ofici», quan, en el cas de Reus, més d’un 90% dels exercents es reserven unes hores per oferir aquest servei.

«Els advocats d’ofici guanyen demandes civils, contra entitats bancàries, aconsegueixen absolucions en temes penals, defensen el seu client perquè la pena sigui la mínima possible...», assenyala. «Crec que els advocats ens mereixem tornar a tenir aquell prestigi: no volem un respecte reverencial, però moltes vegades ens sentim molt sols i rebem faltes de respecte que ni ens mereixem ni busquem», comenta. «No volem estar divinitzats, sinó un respecte normal i corrent», tanca.

Amb el tràmit de la Creu de Sant Jordi, el degà espera que serveixi per recordar a la població els serveis que té al seu abast. «Ja hi som, no hem desaparegut mai, no necessitem que vinguin a donar-nos les gràcies, sinó que es tracta de posicionar altre cop sobre el tauler el que és necessari perquè la gent sàpiga els mecanismes que té», reflexiona. L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus té, en l’actualitat, 481 col·legiats, dels quals 345 són exercents. «Sent un col·legi tan petit, ha estat un referent des de fa molts anys», conclou Guillén.