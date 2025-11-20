Aigua
Reus llença 168 tones de tovalloletes pel vàter a l'any que afecten la xarxa de sanejament
Les tovalloletes humides acaben sent la causa del 75% de les incidències a la depuradora
Aigües de Reus fa una crida a la població reusenca per deixar de llençar fins a gairebé mitja tona diària de tovalloletes humides a través del vàter que acaben per saturar i generar incidències en la xarxa de sanejament de la ciutat. Concretament, s’estarien llençant de manera anual fins a 168 tones de tovalloletes al clavegueram de Reus. Aprofitant la celebració del Dia Mundial del Sanejament, l’empresa municipal junt amb Aqualia, empresa concessionària del servei de manteniment de la xarxa de sanejament, van dur a terme una activitat divulgativa ahir 19 de novembre davant del Parc Sant Jordi on, a banda d’explicar la seva tasca, volien donar consells als ciutadans per com contribuir. «Volem visibilitzar allò que no veiem, la feina que hi ha darrere de què les nostres canonades estiguin operatives», afirma el regidor responsable d’Aigües de Reus, Daniel Rubio.
Ara bé, s’ha posat èmfasi en el fet que els ciutadans han de corregir per tal de mantenir en les millors condicions possibles els 320 quilòmetres de canonades, als quals cal afegir fins a 7.171 pous de registre i 9.483 embornals. «Un 75% de les operacions que es fan de les aturades del sistema de la depuradora venen provocades per les tovalloletes. Això suposa tres de cada quatre incidències de la depuradora i també de la xarxa», assevera el regidor, que afegeix que això acaba repercutint en un augment de la despesa en el servei.
Error de concepte
Per aquest motiu, des d’Aqualia i Aigües de Reus remarquen en la necessitat de conscienciar que, tot i que es digui que les tovalloletes són biodegradables, això no significa que sigui una bona praxi llençar-les pel vàter. Ara bé, el regidor Rubio apunta que una cosa és que s’acabin biodegradant, procés el qual tardarà anys a fer, i l’altre que es dissolguin en contacte amb l’aigua. Per aquest motiu, les tovalloletes s’acaben entrelligant i formant masses de gran duresa que taponen els sistemes de sanejament que s’han de retirar amb mitjans mecànics. «Les tovalloletes es van desfilant i s’acumulen en les estacions de bombament d’aigües residuals que eleven aquesta aigua. Aleshores, acaben obturant les bombes i obliga a parar-les i a haver de fer un buidatge o, fins i tot, substituir-les», expliquen des d’Aqualia.
Tecnologia
La jornada també va servir per mostrar alguns dels aparells tècnics utilitzats per l’empresa concessionària per dur a terme les inspeccions i tasques de manteniment del clavegueram de la capital del Baix Camp. Aigües de Reus té com a filosofia incorporar aspectes tecnològics avançats que permetin una planificació dels recursos acurada. Precisament, el suport permanent de les tecnologies de la informació permet fer una predicció de les freqüències i necessitats de manteniment de la xarxa, d’acord amb les dades de camp que es van recollint. També està previst utilitzar drons per a la inspecció dels col·lectors de majors dimensions.
