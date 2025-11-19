Diari Més

L’històric comerç de Reus que serà reconegut per la seva trajectòria bicentenària

El negoci, fundat el 1815, és un dels establiments més emblemàtics i antics de la ciutat

Imatge dels productes que venen a la Confiteria Padreny.

Confiteria Padreny

La Confiteria Padreny, un negoci amb més de dos segles d’història a Reus, rebrà un reconeixement per part de l’Ajuntament dins del cicle “Made in Reus. Les Empreses que han fet ciutat”. L’acte tindrà lloc dimecres vinent, 26 de novembre, a les 19:30 hores a la sala d’actes de l’entitat al Raval de Robuster.

Fundada el 1815 i situada al carrer de l’Hospital, número 15, la Confiteria Padreny és un dels establiments més emblemàtics i antics de la ciutat, amb una trajectòria lligada a la tradició familiar i a l’elaboració artesanal de dolços, pastisseria i rebosteria.

La seva extensa història ha estat recollida recentment al llibre Temps de Dolços, escrit per la historiadora Carme Puyol, que documenta la seva evolució i el seu paper en la vida social i comercial de Reus.

Durant la sessió del cicle, representants de la confiteria explicaran l’evolució del negoci, així com la seva aposta per preservar la qualitat i l’artesania que han caracteritzat els seus productes al llarg de més de 200 anys. L’activitat serà conduïda pel comunicador Fito Luri, que acompanyarà al públic a través del recorregut històric de l’establiment.

