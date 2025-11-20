Nadal
Encesa de llums de Nadal a Reus: data, hora i activitats
Espectacles, llums i mercats convertiran la ciutat de Reus en un escenari plenament nadalenc
Reus donarà la benvinguda al Nadal el dijous 27 de novembre. A les 18.45 hores, la plaça del Mercadal serà l’escenari de l’espectacle inaugural, en què serà necessari el batec dels cors de tots els reusencs per encendre l’enllumenat i permetre l’arribada de la màgia a cada racó.
«Reus és Nadal: hem aconseguit que sigui un referent a Catalunya», va destacar l’alcaldessa de la ciutat, Sandra Guaita. Serà una campanya que requerirà una inversió superior al milió d’euros. La principal novetat serà la presència d’un conjunt d’elements lumínics en diferents punts que conviden «a fer un petit itinerari pel centre comercial de la ciutat».
«Convida la gent a fer-s’hi fotos», explicava la regidora en cap de l’àrea de Projecció de Ciutat, Noemí Llauradó. Des del conillet del carrer de Jesús al globus aerostàtic de la plaça de Catalunya, els elements s’amaguen en vies com l’avinguda del Carrilet o el raval de Santa Anna.
Tarragonès
El poble de Tarragona amb una fira nadalenca que sorprèn: un mercat únic, dolços i pista de gel
Daniel Cabezas Ramírez
No faltarà la gran esfera de la plaça de la Llibertat, que ja ha esdevingut «simbòlica», digué Llauradó. De 12 metres de diàmetre, enlluerna amb un espectacle que combina llum i música a cada hora de la tarda. També hi serà el carrusel de la plaça de Prim, que «ens recorda una mica la nostra edat més infantil», si bé és «apte per a tots els públics i accessible».
Així mateix, ja està instal·lat l’enllumenat, essent diferents els carrers de Llovera i Monterols amb una proposta especial «que també decora quan no és de nit». A la plaça de la Llibertat també hi haurà el Calendari d’Advent. Cada dia, Sió i Gia obriran una nova porta, acompanyades per personatges sorpresa.
L’espai es transformarà en el campament reial perquè els patges recullin les cartes plenes de desitjos. La programació es completarà amb clàssics com els Retaules Vivents —les representacions seran els dies 21, 25, 26 i 27 de desembre, a les 19.30 hores, al Parc de Sant Jordi—, els mercats de Nadal i d’artesania o la festa de Cap d’Any a la plaça del Mercadal, amb la participació del DJ Andreu Presas.
Camp de Tarragona
10 plans nadalencs a Tarragona que no et pots perdre: fires, mercats i pessebres
Daniel Cabezas Ramírez
El pressupost
El pressupost per a la campanya de Nadal supera el milió d’euros. «Estem convençuts que és una inversió que després repercuteix moltíssim pels comerços, els serveis, els visitants que ens venen a veure, i això també genera un augment de visites en els equipaments», va valorar Llauradó.
Per la seva banda, Guaita va assenyalar que «la voluntat de l’Ajuntament és fer una gran inversió en campanyes específiques que potenciïn el dinamisme d’activitat econòmica». «Estem convençudes del retorn a la ciutat», va expressar. La partida més important es destinarà a les llums de Nadal, que costaran enguany 612.100 euros.
Això no obstant, s’ha de tenir en compte que és u n a campanya molt transversal que ha implicat nombroses regidories. Per exemple, s’ha d’incloure la despesa destinada a l’organització del Parc de Nadal, que tindrà lloc del 27 de desembre al 4 de gener.