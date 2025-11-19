Reus Espais Vius adhereix 9 locals més a la iniciativa i ha generat fins a 17 nous llocs de treball
Fins a 9 empreses ja han obert en el marc de la tercera fase del projecte
El projecte Reus Espais Vius amplia el nombre de locals adherits amb 9 noves incorporacions ubicades als carrers Sant Joan i Prat de la Riba. El regidor de l’àrea d’Empresa, Formació i Ocupació de l’Ajuntament de Reus, Òscar Subirats, celebra que l’actuació iniciada aquest estiu ha obtingut resultats durant aquests mesos amb 11 projectes emprenedors, dels quals 9 ja estan en funcionament i 2 en obres. Això suposa gairebé el 50% dels locals adherits inicialment, un total de 23. A més, gràcies a aquests nous projectes engegats s’han pogut generar fins a 17 nous llocs de treball.
«La idea és que els emprenedors s’obrin amb tot l’espai que és del barri de Santa Teresa. D’aquesta manera, carrers que abans eren de trànsit, ara seran de passeig», apunta el regidor. A més, la idea per part de l’Ajuntament no és desentendre’s tan bon punt el negoci hagi començat a funcionar, sinó acompanyar durant els primers passos i continuar donant suport creant una comunitat emprenedora que integri els nous negocis amb els quals ja estaven establerts amb trobades i activitats dinamitzades per un professional. «És important que la nostra economia sigui resilient amb un entorn de constants canvis. Així que, els negocis que es vagin instal·lant és important que tinguin una visió molt més àmplia que el benefici econòmic, si no també un valor afegit», considera Subirats.
Un cas d'èxit
Entre aquests casos d’èxit en la creació de noves activitats econòmiques hi ha la Rosa Ribas, que obrirà una nova pastisseria artesanal ubicada al carrer Sant Elies número 24, anomenada Dues Lletres. «M’han ajudat des de la regidoria a convertir el meu desig de crear una pastisseria en una realitat. Recordo que els vaig visitar i els vaig preguntar: ‘Soc pastissera i vull obrir la meva pastisseria, què haig de fer?’», recorda Ribas. Precisament, el regidor Subirats destaca que el seu cas és paradigmàtic, ja que ha passat a través de les diferents accions dutes a terme per la regidoria com són el servei d’acompanyament a l’emprenedoria fins al projecte del Reus Espais Vius.
«M’han ajudat en molts aspectes durant aquest temps, en àmbits com la fiscalitat, xarxes socials o sostenibilitat», agraeix l’emprenedora. «Vull que sigui una pastisseria amb degustació, basada en productes de temporada, una elaboració artesanal i una visió més saludable. Es poden reajustar molt les fórmules avui dia per reduir els greixos i sucres a la pastisseria per fer productes de més sans», explica la futura propietària de Dues Lletres, que pretén obrir en pocs dies.
Línia d'ajuts
Per un altre costat, des de la regidoria han ampliat fins al 15 de novembre de 2026 el termini de presentació de sol·licituds per optar als ajuts i a l’assessorament que s’ofereix amb la tercera fase. La línia d’ajuts de Reus Espais Vius disposa d’una dotació de 279.000 euros i preveu subvencionar fins al 50% de la inversió en la remodelació del local, amb un màxim de 20.000 euros per projecte. Les iniciatives hauran de tenir una inversió mínima de 4.000 euros i comprometre’s amb el triple impacte social, econòmic i ambiental. A més, també s’ofereix assessorament personalitzat a càrrec de consultors experts, així com acompanyament durant tot el procés.