Solidaritat
El Sopar Solidari Olympus Palace-Esport Solidari Internacional (ESI) recapta 16.190 euros
Entre els esportistes premiats hi ha Carla Franquet Aragonés, Aarón Gutiérrez Chaparro, Izan Barreda Ríos o Maria Vilà Ávila
El Sopar Solidari Olympus Palace-ESI ha aconseguit recaptar 16.190 euros, que aniran destinats íntegrament a la Fundació Esport Solidari Internacional (ESI). Aquesta entitat sense ànim de lucre, que presideix Josep Maldonado, promou l’activitat física entre el jovent, com a element clau per la seva salut física, mental i evolutiva. El sopar Solidari es va celebrar el passat 2 d’octubre al rooftop SUMMIT, junt amb les aportacions solidaries a la fila zero i que ja s’han tancat aquest darrer cap de setmana.
L’entrega del xec s’ha portat a terme a l’Hotel Olympus Palace, en presència de Josep Maldonado i de la propietat de l’hotel, representada pel senyor Gil Cristià. També els han acompanyat els membres del Consell d’Experts, que durant les setmanes prèvies al Sopar Solidari Olympus Palace-ESI van recolzar i van fer difusió de la iniciativa en el si de la seva entitat.
Gil Cristià ha exposat que «estem molt orgullosos i satisfets de la iniciativa d’enguany amb ESI. Els 16.190 euros aconseguits demostren la bona acollida de l’esdeveniment i la solidaritat de les persones, les entitats i els col·laboradors, a qui estem immensament agraïts. Una nit que sempre guardarem en la nostra memòria. Moltes gràcies pel vostre compromís».
Josep Maldonado ha volgut agrair la generositat de l’Hotel Olympus Palace «estic molt content i satisfet del recolzament que heu fet envers l’entitat que tinc l’honor de presidir. La vostra ajuda va destinada a una bona causa, a buscar aquells somriures de persones que, amb la pràctica de l’esport, poden encaminar positivament la seva vida. En nom d’ESI, 16.190 gràcies».
Esportistes premiats
Una part dels 16.190 euros serviran per ajudar a esportistes del territori vinculats al futbol, al bàsquet, al tenis i al futbol, tal i com es va donar a conèixer en el Sopar Olympus Palace-ESI.
En futbol, els guardonats són Carla Franquet Aragonés, portera de 14 anys del cadet del Cambrils Unió i Aarón Gutiérrez Chaparro, migcampista de 16 anys del juvenil B del Cambrils Unió. Tots dos disposaran d’una ajuda per sufragar la quota esportiva d’aquesta temporada 2025-2026.
En pàdel i tenis, els premiats són dos esportistes del Club Tennis Reus Monterols: el jugador de pàdel Izan Barreda Ríos, de 11 anys i la tenista Maria Vilà Ávila, de 10 anys. Tots dos obtindran una ajuda en material esportiu en les seves respectives disciplines.
Finalment en bàsquet, el premiat és l’aler del Club Bàsquet Salou Kristian Méndez, de 23 anys i que actualment cursa els estudis de Filologia Anglesa. En Kristian rebrà una ajuda pels seus estudis universitaris a la UNED.