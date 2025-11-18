Seguretat
La Guàrdia Urbana de Tarragona portarà càmeres a l'uniforme per gravar les intervencions policials
El govern municipal ha pactat amb En Comú Podem invertir 133.000 euros en la implementació d'aquests dispositius
La Guàrdia Urbana de Tarragona implementarà un sistema de càmeres personals de gravació que els agents portaran al pit de l’uniforme per enregistrar les seves intervencions. Aquesta mesura forma part de l’acord pressupostari entre el govern municipal (PSC) i En Comú Podem, que han pactat una inversió inicial de 50.000 euros —la qual s’inclourà en els nous comptes del 2026— i una ampliació posterior de 83.000 euros.
La intenció és fer una primera compra d’unes 25 bodycams perquè tots els comandaments en tinguin una i anar incorporant-ne més de forma progressiva fins a arribar a les 60. D’aquesta manera, cada patrulla disposarà d’una càmera durant el seu torn. La policia local ja està treballant en la seva implementació, tot i que la licitació per adquirir els dispositius no es podrà iniciar fins a l’any vinent. Abans d’estrenar-los, els agents hauran de formar-se sobre el seu ús per tenir coneixement tècnic i legal.
«La nova etapa que es va obrir a la Guàrdia Urbana el 2024 posava la transparència i la seguretat al centre i aquesta inversió va en la mateixa línia», assegura l’alcalde, Rubén Viñuales, qui detalla que «aquesta tecnologia permetrà enregistrar les actuacions policials en el dia a dia, fet que reforça la confiança de la ciutadania en la GUT i garanteix que les intervencions es desenvolupin amb la màxima claredat». Alhora, assenyala, «suposen una eina de protecció per als agents, que comptaran amb un suport addicional davant de situacions complexes o delicades».
El batlle remarca que «beneficia tothom» perquè «reforça la seguretat col·lectiva i també dignifica la tasca dels professionals que vetllen per l’ordre i la convivència a la nostra ciutat». El portaveu d’ECP, Jordi Collado, afirma que és una mesura per «avançar cap a un model de seguretat fonamentat en els drets humans, la transparència i el control democràtic». «No es vol endurir la intervenció policial, sinó posar-hi llum: assegurar garanties, prevenir abusos i protegir totes les parts», afegeix l’edil, qui confia que «es reduirà la conflictivitat i es disminuirà la possibilitat de falses acusacions».
Un sistema estès
La GUT seguirà les passes d’altres cossos de seguretat a la demarcació que ja han posat en marxa aquest sistema de videovigilància durant els darrers anys. És el cas de les policies locals del Vendrell, Roda de Berà, el Creixell i Salou. La Guàrdia Urbana de Reus ha estat la darrera a incorporar aquests dispositius. El passat mes de juny, el cos va adquirir 51 càmeres unipersonals i es va dotar d’un protocol d’ús per garantir la seguretat jurídica del nou servei.
Segons la normativa vigent, es poden utilitzar davant de fets delictius i infraccions administratives greus i molt greus de seguretat ciutadana. En general, es poden fer servir davant de qualsevol situació que comporti o pugui comportar un risc concret i immediat per a la vida o la integritat física d’agents o terceres, respectant els drets a l’honor, la intimitat i la pròpia imatge de les persones.