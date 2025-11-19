Cultura
La Biblioteca Pere Anguera bufa les espelmes per celebrar el seu 10è aniversari
L'efemèride es va commemorar ahir amb un programa d'activitats variades
El 18 de novembre del 2015, la Biblioteca Pere Anguera va obrir portes per primera vegada. 10 anys més tard, s’ha convertit en l’epicentre cultural i comunitari del sud de la ciutat. I no només això: és una font d’on emana la màgia. «Quantes coses poden passar dins d’una biblioteca?», preguntava l’alcaldessa, Sandra Guaita, en la festa de celebració de l’aniversari. «Quan obriu un llibre podeu fer el que us doni la gana», va respondre.
En aquesta dècada, més de 225.000 persones han passat per les seves instal·lacions. La biblioteca compta amb un fons de més de 52.000 documents i ja s’han completat 160.000 préstecs. «La cultura és superimportant, és el que us fa aprendre i ser lliures», va expressar la batllessa als nens assistents que l’escoltaven amb atenció.
Els parlaments de les autoritats van ser succeïts per l’exhibició del grup de guitarres del Centre Cívic Mas Abelló. La penúltima peça del repertori fou Yesterday, per deixar palesa la importància de no oblidar el passat. A continuació, s’entonà un unànime Moltes felicitats. Acabada la darrera nota, aparegué a la sala un pastís.
Amb la inestimable ajuda de les autoritats, els joves van ser els encarregats de bufar les espelmes que recordaven que es commemoraven 10 anys de la biblioteca, seguint les instruccions de Guaita: «Que no hi hagi baves!».
