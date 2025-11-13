Cultura
La Biblioteca Pere Anguera de Reus celebrarà el 10è aniversari el 18 de novembre
La jornada oferirà activitats escolars i culturals per celebrar l’efemèride
La Biblioteca Pere Anguera celebra el 10è aniversari amb una jornada festiva el dimarts 18 de novembre, dia en què l’equipament va ser inaugurat fa una dècada. El regidor de Cultura i Política Lingüística de l’Ajuntament de Reus, Daniel Recasens, remarca el paper de la biblioteca per estendre la lectura a tota la ciutat i també en el context de desenvolupament del sud de la ciutat.
La jornada festiva començarà a partir de les 10 hores amb activitats adreçades a grups escolars i d’instituts. A més, a les 16 hores es durà a terme l’activitat El llibre de les nostres històries, un llibre confeccionat col·lectivament per tots aquells que participin en la jornada. L’acte institucional tindrà lloc a les 17 hores, amb la visita guiada a l’exposició 10 anys de la Biblioteca Pere Anguera, que precedirà a una exposició fotogràfica, un concert de Gemma Huguet i un diàleg entre Joan Navais i Frederic Samarra, historiadors i deixebles de Pere Anguera.
«L’evolució dels usuaris des del moment de l’obertura de l’equipament ha estat contínuament ascendent, cosa que evidencia la bona salut de l’equipament i ens anima a anar més enllà i tot», afirma el regidor. Durant aquests 10 anys més de 225.000 persones han estat a la Biblioteca Pere Anguera i s’han fet més de 160.000 préstecs a persones, escoles, instituts i altres entitats. A més, cal destacar que l’espai compta amb un fons de més de 52.000 documents i té cura de la biblioteca personal de l’historiador Pere Anguera (1953-2010), un fons especialitzat en història contemporània.
Amb el lema Els teus llibres, la teva història, l’aniversari vol vincular la Biblioteca amb la figura de Pere Anguera i la transformació del barri durant una jornada festiva que també reivindica tota la programació d’activitats que ofereix la Biblioteca. Cada any es fan unes 170 activitats amb la participació de més de 2.500 persones. Entre les propostes destacades hi ha activitats lúdiques i de foment de la lectura durant el període de vacances d’estiu, la Biblioteca de les llavors, un projecte comú a les dues biblioteques però centralitzat a la Pere Anguera, i també altres projectes compartits entre àrees del consistori reusenc com el Punt Jove o una ludoteca literària, dins del programa TempsxCures.