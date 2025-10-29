Cultura
Reus reivindicarà la lectura aquest 22 de novembre amb el Festival de la Paraula
La jornada matinal comptarà amb diverses activitats per a tots els públics
L’Ajuntament de Reus organitza el Festival de la Paraula, una iniciativa sorgida des de les sessions participatives del Pla de Lectura de Reus que pretén acostar la lectura al conjunt de la població. La jornada festiva tindrà lloc el 22 de novembre entre les 11 i 14 hores a la plaça de la Patacada amb la voluntat d’adherir a la ciutadania i entitats al manifest de suport del Pla de Lectura, impulsat des de les Biblioteques Municipals de la ciutat. «El pla reposa sobre tres pilars; la lectura com una eina de transformació social, la llengua catalana com un vehicle de cohesió i la lectura per xalar. Volem democratitzar la lectura i reinvidicar-la com una eina educativa, creativa i que generi benestar», apunta el regidor de l’àrea de Cultura i Política Lingüística de l’Ajuntament de Reus, Daniel Recasens.
Per aquest motiu la programació establerta pel Festival compta amb diversos actes que volen interpel·lar a tota la ciutadania com una biblioteca silenciosa, on els assistents podran seure o estirar-se en una hamaca, col·locar-se uns auriculars i gaudir de la veu de narradors que explicaran històries, o parades de llibres. A més, també hi haurà activitats encaminades als més petits, amb un espai en què infants de 0 a 5 anys podran iniciar-se en el món de la lectura. I pels amants de la poesia, d’11.30 a 12 hores es durà a terme la Poesia a la Patacada, un recital poètic a càrrec de diferents poetes reusencs. També el Centre Cívic del Carme acollirà l’activitat Naturalistes, on es podrà aprendre sobre zootècnia i botànica mentre els assistents observen, descriuen i classifiquen animals i plantes.
«Hem volgut que en lloc de solemnitat sigui un moment de festa. Creiem que val la pena celebrar les coses bones de forma comunitària i que serveixi com un espai per compartir-ho tots plegats», afirma el regidor Recasens. Finalment, de 12 a 12.30 hores es presentarà el Manifest per la Lectura de Reus, un text que pretén fer una crida oberta a la societat per reivindicar la lectura com una eina transformadora. Per aquest motiu, també s’instal·larà un mural per donar a conèixer el Pla de Lectura i adherir-se al Manifest.
Competències bàsiques
Tot i que Recasens insisteix que aquesta jornada està dedicada i oberta a tota la ciutadania, admet que un dels grups importants a tenir en compte és el públic infantil i juvenil, especialment després de l’última caiguda de les dades en competències bàsiques en l’assignatura de llengua catalana a Catalunya. «L’escola és potentíssima, però no és omnipotent. Aleshores, la resta d’agents de la ciutat s’han d’implicar en l’educació i, dins de l’educació, pel que fa a la llengua i la lectura», defensa el regidor de Cultura de l’Ajuntament de Reus.