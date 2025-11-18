Mobilitat
L’Ajuntament de Reus arribarà a les 950 places d’aparcament dissuasiu amb un de nou al polígon Dyna
Se situarà entre els carrers Sitges, Terrassa i Vilanova i tindrà espai per a uns 220 vehicles
L’Ajuntament de Reus està treballant per habilitar aparcaments dissuasius a tots els punts cardinals per facilitar la transició cap a un model de mobilitat sostenible, una ajuda encara més necessària amb l’entrada en vigor de la Zona de Baixes Emissions (ZBE). El següent serà una realitat al polígon Dyna, en un solar delimitat pels carrers de Sitges, de Terrassa i de Vilanova i la Geltrú, que tindrà capacitat per a uns 220 vehicles. Junt amb els cinc ja actius, se superaran les 950 places d’aparcament en superfície en aquests entorns allunyats del centre.
Aprovada ja inicialment, la ubicació es planteja davant la forta demanda d’estacionament lliure al polígon Dyna i oferirà una alternativa a les persones que visiten Reus. Tenint en compte la inexistència de solars de titularitat pública a la zona, s’ha optat per establir un conveni amb la propietat per utilitzar els terrenys. Per condicionar l’indret, s’hauran de dur a terme accions com la demolició del mur d’obra, el desbrossament i anivellament de la superfície, l’execució del gual d’accés o la col·locació de projectors led. El projecte tindrà un cost d’execució previst de 56.284,21 euros (IVA inclòs).
El nou aparcament és una demanda que sorgeix del sector empresarial de la ciutat, en el marc de les taules estratègiques de millora dels polígons i, en concret, forma part de les polítiques per endreçar la mobilitat als espais d’activitat industrial.
En l’actualitat, Reus ja disposa de cinc aparcaments dissuasius, que sumen 752 places. Es troben al carrer del Treball, el carrer del Ball de Diables, l’avinguda dels Països Catalans i a tocar del Santuari de Misericòrdia i de l’Institut Escola Pi del Burgar. Amb el pàrquing del polígon Dyna, s’oferiran gairebé mil espais amb aquesta metodologia.
Més dissuasius
L’Ajuntament continua analitzant altres solars disponibles al municipi per incrementar el nombre de places d’aparcament alternatiu. El govern municipal té el compromís de dotar els plans d’inversions de cada exercici econòmic amb prou recursos per condicionar un mínim d’una nova proposta cada any.
La regidoria de Via Pública té intenció d’habilitar-ne un de nou al barri de la Pastoreta, al carrer de la Comunitat de Múrcia, a tocar de l’avinguda de Sant Bernat Calvó i darrere d’Autorecanvis Enric, amb una setantena de places.
Altres àrees que s’estan plantejant per condicionar solars i que puguin estacionar-hi els vehicles es troben als barris Fortuny i Jardins de Reus. També es treballa per trobar una ubicació al nord.
Els aparcaments dissuasius s’emmarquen en les polítiques municipals de mobilitat sostenible i en les mesures complementàries al desplegament de la ZBE; paraigües que inclouen actuacions com la pacificació del trànsit, els projectes de vianalització, l’expansió de la xarxa de carrils bici, el servei de bicicleta compartida —la Ganxeta—, el Bus x tu, les estacions de Bellissens i intermodal o l’arribada del TramCamp.
